Plata para Peleteiro

La gallega Ana Peleteiro sumó ayer la segunda medalla para la delegación española en el Europeo sub-23 que se disputan en la localidad polaca de Budgoszcz, tras colgarse la plata en la final de triple salto. La de Riveira, que dominó la final durante las tres primeras rondas tras firmar en su segundo intento un salto de 14.19 metros, tuvo que conformarse finalmente con la segunda plaza, al verse superada por la rumana Elena Panturoiu, que se alzó con el triunfo con una marca de 14.27.

Tal registro no pudo ser superado por Peleteiro, campeona del mundo júnior en el año 2012 y que este año realizó su mejor marca de siempre al saltar 14.22 metros el pasado 2 de julio en Torrent (Valencia), en sus dos últimas tentativas, en las que firmó 12.74 y 13.90 metros. Completó el podio la francesa Rouguy Diallo, que se colgó el bronce con un registro de 13.99 metros, 39 centímetros más que la también española Fátima Diame, que concluyó quinta con un mejor salto de 13.60 metros.

Con esta medalla, la gallega confirma que se encuentra en la temporada de su renacimiento competitivo, a la espera de estar en el Mundial absoluto de Londres, para el que ya tiene la mínima. El hecho de contar con Iván Pedroso como entrenador le ha permitido olvidar las dudas generadas en los últimos años, como ella mismo reconoció ayer en su mensaje en una red social: "Sólo aquellos que han acompañado este duro viaje saben lo importante que es esto para mí. He luchado y peleado hasta el último salto y me quedo con un segundo puesto y con una sonrisa en la cara que es lo más importante. Solamente aquellos que pierden la cordura consiguen hacer cosas grandiosas. Gracias maestro –en alusión a Pedroso– por confiar en mí y hacerme aprovechar las oportunidades que me da la vida".

También ayer, la monfortina Saleta Fernández se clasificó para la final de salto de altura del Europeo sub-23. La compañera de entrenamientos de Ruth Beitia le puso emoción cuando, tras saltar a la primera sobre 1.65 y 1.70, necesitó llegar al tercer intento para superar el 1.75. Después, sí saltó el 1.79 a la primera para ganarse un puesto en la final de mañana.n