Pepe confirma su salida del Real Madrid

En un mensaje difundido a través de su perfil de Instagram, el defensa portugués se despidió de los aficionados madridistas. "Pisar el Santiago Bernabéu y sentir vuestro apoyo siempre fue mágico! En mi corazón guardo vuestro cariño y este sentimiento de deber cumplido... El Real Madrid y vuestro cariño siempre harán parte de mi historia, de mi vida", indicó el futbolista.

Pepe recordó que "el 12 de julio de 2007" llegó al Real Madrid "con la ilusión de un niño que llegaba donde había soñado todos los días de su infancia". "Hoy, 10 años después, me toca despedirme y dejar de vestir este escudo", continuó.

El central portugués afirmó que "todos" los días que vistió la camiseta del Real Madrid lo hizo "con ilusión". "Hoy solo puedo dar las gracias a todos vosotros que me habéis apoyado, que habéis escrito conmigo esta bonita historia. Gracias a cada uno de vosotros que me habéis acompañado", remarcó.

Coentrao negocia con el Sporting

Por otra parte, el presidente del Sporting de Portugal, Bruno de Carvalho, anunció ayer que su club está en "conversaciones" con el portugués Fabio Coentrao, actual jugador del Real Madrid, ya que necesita un lateral izquierdo. n