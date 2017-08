Peleteiro sólo sufrió un espasmo muscular

Ana Peleteiro vivió ayer una jornada de "resaca" tras finalizar el lunes en la séptima posición la final de triple salto en el Campeonato del Mundo de atletismo e indicó que la lesión que le obligó a retirarse tras el cuarto salto no reviste gravedad y se limita a un "espasmo muscular".

La atleta, campeona del mundo júnior en 2012, regresó a su mejor nivel este verano, en el que superó sus registros personales. El lunes, en la final, estableció su mejor salto en 14.23 para terminar en la séptima plaza. Peleteiro, con más calma, escribió ayer en su cuenta personal de Intragram que "me levanté con resaca... Resaca de las increíbles emociones vividas ayer. ¿ Y lo más importante? Con muy poco dolor en la pierna y sabiendo que no es nada más que un espasmo muscular".

De esta forma, la atleta de Riveira despejaba dudas tras retirarse el lunes después del cuarto salto. Además, confirmó que ya se encuentra de vacaciones, por lo que da por finalizada su temporada.

Por su parte, el cubano Iván Pedroso, entrenador de Peleteiro y de la ganadora del triple salto, Yulimar Rojas, expresó sobre la de Riveira que "Ana estuvo fantástica. Yo esperaba un poquito más, pero terminó así. Esa caída que tuvo influyó en que no pudiera mejorar más (no pudo hacer los dos últimos saltos). Estaba fantástica, corriendo muy rápido. Ahora, vacaciones y a empezar de nuevo. Este séptimo puesto mundial ha sido muy bueno para ella porque para el próximo año ya sabe lo que puede hacer. Podía haberlo hecho mejor pero estoy feliz".

Iván Pedroso entrena en Guadalajara a Peleteiro y a Yulimar Rojas y también al portugués Nelson Évora, que estará el domingo en la final de triple masculino. Es uno de los candidatos a finalizar en el podio.n