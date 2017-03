Peleteiro firma la segunda mejor marca española

Ana Peleteiro superó ayer los 14 metros en la calificación de triple salto en el Campeonato de Europa de Belgrado al firmar 14.20, lo que supone su plusmarca personal, la segunda mejor marca del atletismo español en pista cubierta, el récord de categoría sub-23, la plusmarca gallega absoluta y la mínima para el Mundial de Londres de este verano.

Peleteiro cambió en el pasado otoño de entrenador y ahora está a las órdenes del cubano Iván Pedroso, con el que pareció encontrar la estabilidad necesaria para volver a saltar por encima de los 14 metros, distancia que no alcanzaba desde 2012 cuando se impuso en el Mundial júnior de Barcelona.

Ayer comenzó su participación con un nulo para después firmar 13.90 y terminar con su plusmarca de 14.20. Llega a la final de hoy con el tercer mejor registro (17:50, Teledeporte). "Desde que entreno con Iván Pedroso el cambio ha sido espectacular. Se ha abierto una puerta llena de luz para mí y estoy dispuesta a ir a por todas", declaró Peleteiro.

Menos brillante estuvo la canguesa Solange Pereira, que se quedó a más de un segundo de entrar en la final de 1.500 metros en una prueba en la que, para clasificarse, debería estar en su plusmarca personal, pero no pudo hacerlo.

En una carrera de ritmo medio, Solange Pereira se quedó en la quinta posición del grupo y corrió incómoda tras la estela de la sueca Linn Nilsson. La pasó en la última recta, fue cuarta de una serie en la que entraban dos atletas de forma directa en la final y, por tiempos, se quedó a más de dos segundos de meterse en la final. La canguesa firmó 4:15.09.

"Era muy difícil pasar, la primera carrera fue bastante rápida, pero tenía la esperanza de pasar por tiempos. Fui incómoda detrás de la sueca. Encontré un hueco al final. He ido toda la carrera a cambios y me desgasté bastante. Es muy complicado, tienes que ir controlando a las rivales, no desgastarte... Miraré de la carrera y aprenderé de los errrores", indicó Pereira al finalizar la carrera, visiblemente decepcionada.n