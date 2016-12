Un paso atrás hacia delante

En la costa oeste de Francia, 125 kilómetros al norte de Burdeos, se encuentra la localidad francesa de Saintes, donde residen unas 26.000 personas llevando una vida tranquila. Y una de ellas es Víctor Frade (Vigo, 1984), que el pasado verano dejó Cuenca y la Liga Asobal para jugar en el US Saintes, que milita en la denominada liga Nacional 2 gala, la cuarta categoría de aquel país.

A punto de cumplir los 32 años, cifra que alcanzó el pasado domingo, este pivote con pasado en el Seis do Nadal, el Cangas o el Octavio sintió que este 2016 "era el momento" de cumplir una vieja aspiración. "Siempre tuve en mente lo de irme a jugar al extranjero, sobre todo por haber estudiado Turismo. Así que vi la oportunidad de hacer lo que me gusta, aprender una nueva lengua y vivir nuevas experiencias", rememora estos días en Vigo para pasar la Navidad.

Su decisión era férrea, como demuestra el hecho de que la tomase sabiendo del interés del Ciudad Encantada –donde jugó las tres últimas temporadas en Asobal– por renovarle y sin tener todavía nada cerrado. "Me la jugué", afirma. Fue a través de un representante y de algún antiguo compañero –ahora comparte equipo con el también ex del Octavio Guillermo Barbón– como le llegó la opción del Saintes, "y la acepté casi enseguida".

En su determinación no pesó el hecho de pasar de la máxima categoría española a la cuarta francesa. "Es obvio que es un paso atrás en cuanto a categoría. Viniendo de estar en Asobal, el nivel de la cuarta francesa es bastante diferente", asume. Pero además de la apuesta académica y vital, había otra razón de peso para marcharse a Francia: "La oferta profesional y económica merecía la pena. Tengo un contrato profesional, cotizo y por más meses que lo habitual en España. Y además, estoy cobrando al día, sin retrasos".

Ese abismo que separa el balonmano español del francés hoy por hoy queda reflejado en las palabras de Frade: "Es la primera vez en mi carrera que cobro puntualmente. Cada día 3, tengo mi dinero, sin tener que preguntar a nadie ni nada". El Saintes busca el ascenso a la Nacional 1 –tercera categoría– y para ello dispone de ocho o nueve profesionales, entre ellos Frade: "Es un equipo que está hecho para ascender. Por ahora, somos líderes invictos de nuestro grupo y eso se nos pide".

Una vez adaptado a Francia –"el club me ha puesto un profesor de francés y por allí se sorprenden de mi dominio"–, la idea inicial es estar al menos un año más en Saintes, pero sin descartar algún cambio dentro del país galo. "Tengo la ambición de jugar a un nivel superior. Mi idea era meter la cabeza este año en el balonmano francés, que te vean jugar allí, y a partir de ahí ya se verá. Por el momento es pronto, pero tampoco estaría mal ascender con el Saintes y jugar en la Nacional 1, una categoría ya profesional", narra.

La próxima semana, se subirá a su coche para recorrer los 1.100 kilómetros que separan Vigo de Saintes, donde la espera "una vida tranquila en una pequeña ciudad muy bonita con gente muy tranquila". De esa tranquilidad le sacará el inminente Mundial en Francia. Y la sede de Nantes la cae a mano...n