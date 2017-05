El Oporto propone a Iker Casillas al París Saint-Germain

Casillas, que lleva jugando en el Oporto desde 2015, llegó al club portugués incluido en la transferencia del jugador brasileño Danilo Luiz da Silva al Real Madrid.



Según "L`Équipe", el club parisino "no está seguro de querer reclutar un portero", pero está esperando la presentación oficial de Henrique para posicionarse en cuanto a los futuros fichajes, entre ellos el del madrileño de 36 años.



El inminente director deportivo del PSG deberá mejorar unos resultados que este año estuvieron por debajo de las expectativas, en una temporada en la que los guardametas, el francés Alphonse Areola y el alemán Kevin Trapp, no mostraron su mejor versión.



Casillas, premio Príncipe de Asturias de los deportes junto al barcelonista Xavi Hernández en 2012, cuenta en su palmarés con un Mundial, dos Eurocopas, tres Ligas de Campeones, cinco Ligas españolas, y dos Copas del Rey, entre otros.



"L`Equipe" señaló el pasado jueves que el actual técnico del PSG, el español Unai Emery, no agrada especialmente a Henrique.



El portugués tendría más sintonía con sus compatriotas Leonardo Jardim (Mónaco), Jorge Jesús (ex del Benfica y actualmente el Sporting de Portugal) y André Villas-Boas, en China pero con el que coincidió en el Oporto en la campaña 2010-2011.



Henrique trabajó en "los dragones" casi tres décadas y se convirtió en uno de los principales arquitectos de la red de captación del club, que apostó por futbolistas como los colombiano Radamel Falcao y James Rodríguez, el luso-brasileño Pepe, y el brasileño Hulk.