Ondas para o espectáculo

Vento forte, ondas longas e un campo de regatas no que entraban polo costado da embarcación. En definitiva, condicións difíciles para o remo. Xornada de moito traballo para os patróns e unha gran regata para seguir pola televisión. Así foi como se viviu a proba de onte en Bermeo. A regata máis dura da tempada de traiñeiras, pero con un punto negro, a falta de emoción. Das citas máis desiguais do ano.

Unha xornada máis, os que puxeron color na regata foron as tripulacións galegas. Cabo da Cruz e Tirán Pereira mantiveron un man a man con cambios de posición constantes durante a proba. Por diante, na quenda inicial do día, marchou Orio e, por detrás, Astillero amosaba que non tiña o día en condicións duras.

No primeiro longo foi a "Mar do Con" a que superaba á embarcación de Boiro, pero na baliza de terra xa estaban á par. No terceiro longo, Cabo da Cruz metía hasta catro e cinco segundos a Tirán Pereira. Non obstante, na virada a diferencia era de dous segundos e no regreso estiveron finos David Pérez e os seus remeiros porque o bote moañés igualou e superou a Cabo da Cruz con moita falicidade para asegur a sexta praza, a que ocupa na xeral e a que ten asegurada se remata a xornada de hoxe en Portugalete.

Ó final da Liga ACT San Miguel chega Urdaibai con máis de medio título no peto. Onte gañou ante o seu público e dispón de tres puntos de renda sobre Hondarribia. É decir, cunha terceira posición este mediodía asegura o título. Unha praza que debería ser doada de acadar tras o visto hoxe en Bermeo. A "Bou Bizkaia" foi lenta no primeiro longo da regata, pero a partir do segundo tomou a dianteira da proba para impoñerse cunha renda de case vinte segundos sobre os seus rivais. Unha diferenza que amosa moita autoridade.

Non obstante, a regata de hoxe é en Portugalete e coincide coa baixamar. Cando voguen os barcos da quenda de honra, a marea comezará o seu ascenso e o realizará con pouca auga no Nervión. O primeiro carreiro pode ser un burato negro.

Ares, a sorpesa do día

As augas de Bermeo acolleron onte a primeira xornada da promoción de ascenso á Liga ACT San Miguel e Ares deu a sorpresa do día. A embarcación galega partía con poucas opcións de ascenso, pero adaptouse ben ó mar aberto e asinou unha segunda praza que os deixa en posicións de ascenso antes da xornada definitiva de hoxe. Gañou Ondarroa cunha renda de cinco segundos sobre o barco coruñés e Donostiarra deixouse dezaoito segundos. Portugalete, que defende a súa praza na máxima categoría, ten pé e medio no descenso porque pechou a xornada a máis de medio minuto do primeiro.

Ares asegura o ascenso se remata hoxe primeira ou se é segunda por detrás de Ondarroa. No caso de ser terceira haberá que sumar tempos, pero tería moitas opcións de ascenso polas diferenzas amplas da regata de onte nun mar moi picado. Hoxe a proba, en formato contrarreloxo para que non existan diferenzas de carreiros, é na desembocadura do río Nervión polo que as distancias acostuman a ser menores.

En todo caso, a posición de Ares é moi boa para unha tripulación que ó principio de tempada non tiña ningunha intención de loitar polo ascenso de categoría. Gañou a Liga Galega tras superar a Samertolameu, gran favorito, e agora está nunha posición excelente para acadar o ascenso. Unha tempada de sobresaínte.n