Nuno y Joselyn triunfan en Ourense

La Popular do San Martiño alcanzó ayer la cuarentena a lo grande. Ni la lluvia puede con la prueba pedestre con más tirón del noroeste español. La salida de la carrera de 10.000 metros se dio con el líquido elemento cayendo sobre los corredores y el asfalto y así seguía cuando los primeros clasificados, los 'más profesionales', cruzaron la línea de meta. Pero como el santo patrón de la ciudad, el que da nombre al evento, debe tener mano con eso de la meteorología, hizo que los populares y los niños, para los que está pensado este macroevento, pudieran disfrutar al máximo de la cita. Al final, 7.467 de los 11.304 inscritos finalizaron su carrera, 3.359 en la absoluta, 2.378 en la escolar y 1.550 en la de 'cativos'.

En lo competitivo, el portugués Nuno Costa y la venezolana Joselyn Brea inscribieron su nombre por vez primera como ganadores absolutos de la Popular do San Martiño. El atleta del S.D. Sampaio A Estrada, que invirtió un tiempo de 30:28, se impuso por delante del atleta local Alejandro Fernández (Adas O Barco), que cruzó la meta en segunda posición a 10 segundos, y completó el podio Lolo Penas (Team New Balance), tercero a 34 segundos.

Costa, de 30 años, se encuentra en un estado de forma sensacional. Lo demostró en la Popular de Santiago hace tres semanas y ayer repitió presencia en Ourense en lo más alto del podio. Fue en el grupo cabecero hasta el sexto kilómetro y viéndose superior a los demás, empezó a subir el ritmo hasta atacar a tres kilómetros del final y cruzar la meta en solitario. Por detrás lo intentó el local Alejandro Fernández, pero la primera plaza fue inaccesible. Mucho más inaccesible fue la carrera para Hassan Lekhili, el ganador en la edición de 2015. Al atleta del Adas se le juntó todo. Amén de que no le gusta demasiado correr en agua, durante la semana tuvo molestias musculares y abandonó en el kilómetro 4,5.

En la categoría femenina, Yoselyn Brea (Gimnástica de Pontevedra) impuso su ley. Invirtió un tiempo de 35:06, con seis segundos de ventaja sobre la viguesa Ester Navarrete (Adas), segunda, y más de un minuto sobre la canguesa Solange Pereira (Valencia), la ganadora hace un año, que cruzó la meta completamente exhausta tras pasar una semana con algunos problemas físicos.

La triaatleta venezolana de 22 años y afincada en Pontevedra demostró que tiene un gran futuro por delante. Marcó el ritmo desde el comienzo y ganó con claridad.

Escolares y cativos

El mal tiempo restó participación en las categorías de los más jóvenes (2.378 de los 4.151 inscritos en la escolar y 1.550 de 2.657 en la de 'cativos'). La carrera escolar fue ganada con mucha superioridad por Arturo Ramos (Atletismo Santiago, 15:11), mientras que el guardés Álex Sierpes (Atlética do Trega) ganó en cativos. Todo en una mañana marcada por el agua y por el ansia de tomar parte en una cita más que tradicional.n