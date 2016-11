"No puedo estar más feliz"

Quien pensase que a Iago Aspas le iba a arredrar el escenario –el mítico Wembley–, el rival –toda una Inglaterra reivindicándose ante su público–, el marcador –salió al campo con 1-0 en contra y a los pocos minutos se puso 2-0– o el hecho de debutar con la selección española absoluta es que no conoce a Iago Aspas. El moañés, fiel a sí mismo, jugó como sabe hacerlo, como siente que tiene que hacerlo. Y brilló, levantó a la selección de Julen Lopetegui e impidió una derrota tal vez merecida.

Justo tras el choque y en declaraciones a Tele 5, el delantero del Celta se reconocía feliz por cómo fue su estreno con el combinado nacional absoluto a sus 29 años. "No puedo estar más contento", apuntaba sereno, sabiendo la trascendencia de lo realizado pero sin perder la compostura. Para el moañés fue un sueño "debutar y jugar con este tipo de jugadores, que hacen que jugar al fútbol sea más fácil y te puedas divertir". La palabra mágica para él: divertirse. Y si encima es en el estadio de Wembley, pues eso: "Qué mejor que este escenario". Para enmarcar.

Al analizar el choque, Iago Aspas quiso dar valor a la fe mostrada por la selección, que no dejó de intentar arreglar un resultado en contra que hablaba bien a las claras de lo complicado de la empresa. "Ya sabíamos desde el principio que era un partido difícil, contra un gran equipo y en un gran escenario", comentó el pichichi céltico. Y añadió enseguida que "a pesar de ir perdiendo 2-0 hemos seguido luchando, hemos buscado oportunidades hasta el final y por lo menos conseguimos un empate".

Iago felicita al madridista Isco tras su gol en el descuento.

Sus compañeros

Los compañeros de Iago en el Celta mostraron por las redes sociales su alegría. Así, Sergio Álvarez apuntó: "Enhorabuena por el debut y por ese golazo. Grande amigo". Al igual que Carles Planas: "Enhorabuena por tu debut con gol incluido. Grande Iago".n