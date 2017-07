Nieto, en coma inducido y con respiración asistida

El ex piloto Ángel Nieto se encuentra ingresado, con pronóstico reservado, en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en coma inducido y con respiración asistida, tras el accidente que sufrió en un quad en la carretera de la localidad ibicenca de Santa Gertrudis.

Según el parte médico remitido a última hora del día de ayer, el ex piloto, de 70 años, fue evaluado por el servicio de Neurocirugía, que decidió colocar un sensor para el control de la presión intracraneal. Su pronóstico, según apuntaron desde el centro hospitalario, es reservado y, por el momento, no ha requerido de intervención quirúrgica.

Ángel Nieto ingresó en la Policlínica del Rosario con un traumatismo craneoencefálico grave, tras sufrir un accidente en quad. Un turismo colisionó con la parte trasera del vehículo de Nieto en la carretera de Santa Gertrudis a las 10:25 hora local. A consecuencia del impacto entre el quad y el turismo, Nieto salió disparado e impactó contra el suelo.

Los ocupantes del turismo, por su parte, no sufrieron heridas y la conductora dio negativo en la prueba de alcoholemia y del resto de sustancias. Una ambulancia de la Unidad de Soporte Avanzado del 061 trasladó a Nieto a la Policlínica del Rosario, donde permanece ingresado.

Nacido en Zamora el 25 de enero de 1947, Nieto ganó "12+1" títulos mundiales de motociclismo, tal y como le gusta decir por superstición, durante su dilatada carrera deportiva en el Mundial, que desarrolló entre 1964 y 1986. En los últimos años ha sido el comentarista habitual de televisión en las distintas cadenas que han tenido los derechos. Hoy se sabrá cómo evoluciona.n