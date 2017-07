Neymar: "Con un jugador como Paulinho ganaremos mucho"

El delantero brasileño del Barcelona Neymar apostó ayer por reforzar la plantilla azulgrana con el fichaje de Paulinho y celebró la reciente renovación de su compañero Lionel Messi, además de destacar la "calidad" de Dani Ceballos, que estaba en la órbita del Barcelona pero ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid.

"Paulinho es un amigo que tengo en el fútbol. Quiero que fiche por el Barça porque con un jugador como él, que es un amigo también, nosotros vamos a ganar mucho", señaló la estrella brasileña tras participar en un torneo de fútbol aficionado al que acudieron equipos de 53 países.

El centrocampista brasileño Paulinho es una de las estrellas del Guangzhou Evergrande chino y un habitual titular en la selección brasileña, donde comparte vestuario con el propio Neymar.

La estrella brasileña celebró además la reciente renovación de su compañero Lionel Messi, del que dijo que "no puede salir del Barcelona porque es un crack. Tenemos que tenerlo, si no se complica". Asimismo, Neymar señaló que el objetivo para la próxima temporada es "ganar todo", pero siempre "disfrutando del fútbol".

Por otro lado, el atacante brasileño también destacó la "calidad" del centrocampista español Dani Ceballos, mejor futbolista del Europeo sub-21, "un gran jugador" que haría al Barcelona "más grande". No obstante, las declaraciones de Neymar se produjeron antes de que se hiciese público el acuerdo del todavía futbolista del Betis con el Real Madrid.