Neymar firma hasta 2021

El delantero brasileño Neymar da Silva firmó ayer la renovación de su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio del 2021, según informó la entidad azulgrana.

El jugador estaba citado en las oficinas del club, a las 15:00 horas, para rubricar su nuevo contrato antes de entrenarse por la tarde junto al resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En el edificio anexo al Camp Nou le esperaban el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; el vicepresidente deportivo, Jordi Mestre; el directivo Javier Bordas; el secretario técnico, Robert Fernández; el director ejecutivo, Òscar Grau; y el director de Deportes Profesionales, Albert Soler.

El nuevo contrato de Neymar establece una cláusula de rescisión de 200 millones de euros en el primer año, 222 millones en el segundo y 250 en las tres últimas temporadas. "En el Barça me siento como en casa", afirmó en la televisión oficial del club después de firmar la renovación.

Fichado en verano de 2013 del Santos, Neymar ha iniciado, a los 24 años, su cuarta temporada en el Barcelona, con el que ha disputado 150 partidos, ha marcado 91 goles y ya ha ganado 9 títulos.

"Antes de venir ya sabía que el Barça era muy grande. Los jugadores, tanto dentro como fuera, son increíbles y asustaba un poco, pero con la ayuda de mis compañeros y de (Dani) Alves, que fue muy importante para mí, me encontré muy rápido en el equipo y desde el principio he sido muy feliz", dijo.

Su química con Leo Messi y Luis Suárez en el terreno de juego y su rápida adaptación han sido claves para seguir: "Lo hable con la familia y decidimos que lo mejor para mí era quedarme aquí", sentenció.

Un Barça con bajas en Mestalla

nnnEl Valencia y Barcelona se miden hoy en Mestalla (16:15, Bein LaLiga) en un choque que supondrá la presentación ante su público del nuevo técnico local, Cesare Prandelli, que enfrente tendrá a un Barcelona que llega tras el 4-0 en la Liga de Campeones ante el Manchester City, pero mermado por sus bajas en defensa.

El Valencia necesita los puntos para alejarse de la zona baja de la tabla y confirmar la mejoría mostrada ante el Sporting, mientras que el Barça buscará el triunfo para no distanciarse de la cabeza de la Liga y recuperar su buena dinámica como visitante, interrumpida ante el Celta en Balaídos (4-3).

El conjunto valenciano ganó la semana pasada en Gijón (1-2) en el primer encuentro en el banquillo del técnico italiano, que ahora tratará de que su equipo continué con la mejoría frente a un rival que deberá modificar su defensa tras las lesiones de Gerard Piqué y Jordi Alba. Los centrocampistas Arda Turan y Rafinha Alcántara se lesionaron en el entrenamiento de ayer y se unen a Piqué y Jordi Alba y al portero Jasper Cillessen en la lista de bajas del Barcelona para e este partido de Liga.

Además, ésta será la primera ocasión en la que el delantero Paco Alcácer puede tener la oportunidad de jugar ante la que fue su afición hasta agosto, cuando partió rumbo al Camp Nou, circunstancia que también afecta al exvalencianista André Gomes.

Mientras, Prandelli se estrenará en Mestalla con un once en el que las novedades serán los regresos del portuguésNani y del francés Mangala. Ambos sufrieron problemas musculares en la derrota contra el Atlético de Madrid de hace tres semanas.

Valencia: Diego Alves, Montoya, Garay, Mangala, Gayá, Mario Suárez, Enzo Pérez, Cancelo, Parejo, Nani y Rodrigo Moreno.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne, Sergio Busquets, André Gomes, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar.