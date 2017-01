Nadal causa baja para la Copa Davis y le sustituye Feliciano López

El jugador de Manacor no jugará la confrontación en Osijek después de que el doctor Ángel Ruiz Cotorro, jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), desaconsejara su participación debido al escaso tiempo de recuperación de que dispone tras alcanzar la final del Abierto de Australia, en la que perdió ante Federer tras cinco sets.



Nadal ha sido reemplazado en el equipo que capitanea Conchita Martínez por el veterano Feliciano López, que se une a Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marc López.



López ha sido un jugador clave en el equipo hispano desde que debutó en la Davis en 2003. El toledano estuvo en los títulos de la `armada española` y siempre ha sido un valor seguro tanto en dobles como en individual.



El canadiense Milos Raonic, que ha bajado al número cuatro del mundo tras caer con el propio Nadal en el Abierto de Australia, anunció el pasado viernes que no estaría en Ottawa en la eliminatoria ante Gran Bretaña.



Raonic acabó el primer Grand Slam del año con problemas físicos y ha optado por descansar para recuperarse. Su plaza la ocupa Peter Polansky, 128 del mundo, el segundo canadiense en la tabla. Acompaña en el equipo que capitanea Martin Laurendeau a Daniel Nestor, Vasek Pospisil y Denis Shapovalov.



Tampoco estará en la eliminatoria el número uno del mundo, el británico Andy Murray, que deja paso a un bloque formado por Kyle Edmund, Daniel Evans, Dominic Inglot y su hermano Jamie Murray.



Suiza no podrá contar con sus dos grandes figuras que le llevaron al título en 2014, Roger Federer, campeón en Australia, y Wawrinka, al que su compañero eliminó en semifinales.



Ambos no estarán en Birmingham (Alabama) ante Estados Unidos, donde el conjunto helvético acude sin jugador alguno entre los cien primeros del ránking: Marco Chiudinelli, Henri Laksonen, Adrien Bossel y Antoine Bellier.



En cambio, Novak Djokovic, segundo del mundo, sí que estará con Serbia ante Rusia tras su temprana eliminación en el Abierto australiano.



Argentina, defensora del título, contará con el regreso de Carlos Berloqc, que reemplazará a Horacio Zeballos en la eliminatoria contra Italia en Buenos Aires.



Berloqc, 81 del mundo, se une a Diego Schwartzman, Guido Pella y Leonardo Mayer en la defensa del título.