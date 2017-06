Nadal arrasa en París

Rafael Nadal, cuarto favorito, logró ayer el pase a octavos de final de Roland Garros, tras conseguir su triunfo más abultado en sus trece apariciones en el torneo y 77 partidos, al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-0, 6-1, 6-0, en 1 hora y 30 minutos.

Hasta ahora, la victoria más abultada de Nadal en Roland Garros fue la que consiguió contra el argentino Juan Mónaco en 2012, por 6-2, 6-0 y 6-0. El español consiguió, además, ganar en su partido número 100 jugado a cinco sets sobre tierra batida, en los que solo ha perdido dos, ambos en Roland Garros.

A un día de cumplir 31 años, algo que consideró que "no es una buena noticia", Nadal impresionó al torneo que aspira a ganar por décima vez, algo que ningún hombre ha logrado a lo largo de la historia en ningún Grand Slam.

La española Garbiñe Muguruza, defensora del título y cuarta favorita, ya está en octavos de final de Roland Garros, tras haber derrotado a la kazaja Yulia Putintseva, cabeza de serie 27, por 7-5 y 6-2 en 1 hora y 40 minutos.

"Ha sido una lucha dura, he tratado de no perder la concentración ante una adversaria que el año pasado alcanzó los cuartos de final, he intentado estar todo el tiempo en el partido para poder ganar", dijo desde la pista central de París la ganadora de la pasada edición.

Por su parte, Roberto Bautista y Albert Ramos, que disputarán sus segundos octavos consecutivos, y Pablo Carreño, los primeros, también ganaron ayer sus partidos en la tierra de París.

A ellos se pueden sumar hoy Feliciano López y Fernando Verdasco en el cuadro masculino, además de Carla Suárez en el femenino, lo que haría que España contara con ocho representantes entre los 16 mejores del torneo.

El serbio Novak Djokovic sudó tinta ante el argentino Diego Schwartzman, 41 del mundo, al que venció en cinco sets (5-7, 6-3, 3-6, 6-1 y 6-1).n