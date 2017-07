Méndez de Vigo, tras la detención de Villar: "Nadie está por encima de la ley"

El también portavoz del Gobierno ha conocido esta detención, realizada en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional, en el transcurso de una entrevista en Televisión Española.



El ministro ha precisado que no tenía datos al respecto pero ha hecho hincapié en que esto demuestra que en España el Estado de derecho funciona, que todo el mundo debe obedecer la ley y que no hay nadie intocable.



"Tenemos que estar a lo que digan los jueces y los tribunales. Las leyes se cumplen, las leyes son iguales para todos y nadie está por encima de la ley", ha subrayado.



A la espera de conocer más datos, Méndez de Vigo ha apuntado la posibilidad de que la operación policial podría ser consecuencia de una denuncia del Consejo Superior de Deportes a la Fiscalía por el hecho de que un dinero recaudado para ayudar a Haití tras el terremoto sufrido por este país, no llegara a su destino.