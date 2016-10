Nadal y Murray se estrenan con victoria en Pekín

Ausente el serbio Novak Djokovic, número uno mundial y gran dominador del torneo pequinés -ha ganado en seis de sus últimas siete ediciones-, Murray y Nadal son los principales opositores a recoger su corona y no defraudaron en su primer partido.

También debutó con victoria el canadiense Milos Raonic, tercer cabeza de serie, a diferencia del cuarto favorito, el austríaco Dominic Thiem, que cayó en primera ronda contra la promesa alemana Alexander Zverev, reciente ganador del torneo de San Petersburgo con 19 años.

Entre los favoritos, Nadal fue el más contundente y apenas dio opción al italiano Paolo Lorenzi, número 39 de la clasificación mundial, en un partido que terminó con un doble 6-1 tras poco más de una hora de juego.

El español, que también está en cuartos en dobles formando pareja con su compatriota Pablo Carreño, declaró sentirse "muy satisfecho" después de completar un partido en el que se vio "muy sólido, jugando muy agresivo".

"He jugado muy bien. He hecho un partido muy completo, he cometido pocos errores y he hecho golpes ganadores", precisó.

En octavos, su adversario será el vencedor de la eliminatoria entre su compatriota Albert Ramos y el francés Adrián Mannarino, uno de los partidos cancelados por la lluvia.

Un total de 15 de los 29 partidos programados para este martes fueron suspendidos debido a la lluvia, que impidió jugar, entre otros, al francés Richard Gasquet, octavo cabeza de serie, la checa Karolina Pliskova, quinta favorita, o a los hermanos estadounidenses Bob y Mike Bryan, máximos favoritos en dobles.

Murray, doble campeón olímpico y número dos de la ATP, sufrió algo más que Nadal para vencer la resistencia del italiano Andreas Seppi, que ocupa el puesto 94 de la clasificación mundial, pero finalmente logró el pase a octavos por 6-2 y 7-5.

El británico se medirá en la siguiente ronda al ruso Andrey Kuznetsov, número 45 de la ATP, que ganó a su compatriota Konstantin Kravchuk, reciente ganador del torneo de Chengdu (China).

Raonic se impuso en primera ronda al alemán Florian Mayer, que ostenta el puesto 60 en el ránking, por 6-4 y 7-6 (1), en un partido que parecía tener ganado al ponerse 5-2 en el segundo set, pero que la tenacidad del alemán llevó al desempate.

A base de saques directos -23 totalizó el canadiense frente a los dos de su oponente-, Raonic se metió en octavos, en los que espera al vencedor del duelo entre el argentino Guido Pella y el tunecino Malek Jaziri, otro encuentro cancelado por la lluvia.

El alemán Zverev, tras deshacerse de Thiem, jugará contra el estadounidense Jack Sock, en el lugar 25 de la clasificación mundial, que ganó al chino Zheng Ze, número 180 de la ATP, por 6-3 y 7-5.

El italiano Fabio Fognini, número 43 de la ATP, eliminó al serbio Viktor Troicki, que ocupa el puesto 32 en ese ránking, por 2-6, 6-2 y 7-5, y tendrá como contrincante en octavos al español David Ferrer, que se clasificó el lunes.

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, cuarta favorita, debutó directamente en segunda ronda con un triunfo sobre la belga Yanina Wickmayer, número 56 de la WTA, por un doble 6-2.

Halep, quinta raqueta femenina del mundo, tendrá como rival en octavos a la china Zhang Shuai, número 36 en la clasificación de la WTA, que derrotó a la estadounidense Alison Riske, que ocupa el puesto 60, en un partido muy igualado que hizo vibrar al público y terminó con un 6-3, 4-6 y 7-6 (4) en el marcador.

Entre el resto de cabezas de serie a las que la lluvia permitió jugar este martes, la checa Petra Kvitova, reciente ganadora en Wuhan (China), venció a la china Wang Yafan, como también la rusa Svetlana Kuznetsova, novena favorita, a la japonesa Misake Doi.

La italiana Roberta Vinci, decimotercera favorita, cayó contra la danesa Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo y vencedora en Pekín en 2010.