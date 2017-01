Moyá salva al Atlético de Madrid en Vitoria y rescata un punto

El guardameta del Atlético de Madrid Miguel Ángel Moyá salvó su equipo en Vitoria, ante el Deportivo Alavés, y le permitió cosechar un empate a cero en un partido en el que el conjunto vasco fue muy superior.



Los albiazules dominaron durante prácticamente los 90 minutos de juego con un gran derroche de fútbol y orden defensivo, pero no obtuvieron el premio del gol, a pesar de las numerosas ocasiones que crearon.



Los locales tuvieron el balón y llevaron la iniciativa ante un Atlético que no pudo desarrollar su habitual juego.



El choque comenzó con un Alavés que quiso mantener la posesión del balón y la voz cantante en los minutos iniciales del encuentro y logró crear las primeras ocasiones.



Una de las más claras fue en el minuto 7 en las botas de Ibai Gómez, que recogió un pase de Deyverson con la cabeza tras una gran combinación por una banda, pero Moyá despejó el remate que pudo suponer el 1-0.



El Alavés continuó en el campo del Atlético de Madrid, que cedió el balón a los locales, quienes gozaron de buenas aproximaciones a la portería visitante.



Los colchoneros subieron líneas y dieron el primer aviso en el minuto 13 a balón parado con un testarazo de Saúl Ñíguez que rozó una escuadra de la portería de Pacheco.



En el minuto 15, Deyverson prolongó el balón de cabeza para Víctor Camarasa dentro del área, pero un providencial Giménez envío el esférico a córner e impidió el remate del jugador local.



En el 18, una nueva falta botada por Koke fue rematada por el francés Antoine Griezmann con la pierna izquierda, pero el balón acabó en el lateral de la red de la meta alavesista.



La ocasión más clara del partido la tuvo Víctor Laguardia (min. 29) con un remate al larguero en un escorzo, tras un saque de falta de Theo Hernández, que posteriormente estuvo a punto de convertir Manu García en el rechace, pero su cabezazo se fue por encima de la portería.



El equipo del "Cholo" Simeone intentó aproximarse con distintos centros al área, pero tanto la zaga albiazul como el guardameta mostraron mucha seguridad en los balones aéreos.



En el minuto 38, un contraataque local lo culminó Ibai Gómez, que llegó en segunda línea, pero su remate con el interior del pie derecho salió fuera.



Los laterales del Alavés, Kiko Femenía y Theo Hernández, tuvieron mucha presencia en las jugadas ofensivas de su equipo y pusieron en problemas a la defensa rojiblanca con varias jugadas combinadas.



El encuentro llegó al descanso con empate a cero tras una primera mitad en la que el Alavés fue superior al Atlético y gozó de las mejores ocasiones.



Tras el paso por los vestuarios, los locales no se arrugaron y Víctor Camarasa (min. 50) tuvo la primera oportunidad de la segunda mitad con un mano a mano escorado con Moyá, aunque el futbolista albiazul envió el balón fuera.



El primer cambio del Atlético de Madrid llegó en el minuto 56, momento en el que Simeone se vio obligado a dar entrada a Stefan Savic en lugar de Giménez, que abandonó el terreno de juego por lesión.



Posteriormente, los babazorros realizaron una gran jugada por la banda derecha que culminó el carioca Deyverson con un testarazo cruzado, después de un pase de Gaizka Toquero, que se fue rozando el poste derecho del portero colchonero.



Simeone buscó la reacción de su equipo al agotar los tres cambios en el minuto 15 de la segunda parte, pero fue el equipo vitoriano el que continuó buscando el gol con ahínco.



En el minuto 67 el recién incorporado Édgar Méndez puso en aprietos a Moyá con un fuerte disparo desde el vértice del área grande que el portero visitante envió a saque de esquina.



En el 73, fue Camarasa el que lo intentó, después de recibir un pase de Deyverson desde la banda izquierda, pero el disparo raso lo detuvo Moyá.



Incluso Fernando Pacheco se sumó al buen momento de los futbolistas albiazules, ya que en el minuto 77 aguantó en pie un mano a mano con el argentino Nico Gaitán y le arrebató el balón cuando éste quiso recortar al portero.



Tres minutos después, Pacheco volvió a atajar un disparo de Koke dentro del área, tras un serie de rechaces que no consiguió despejar la zaga local.



Antoine Griezmann tampoco pudo adelantar a su equipo con un libre directo en los minutos finales y, a continuación, Theo Hernández se volvió a encontrar con un gran Moyá que fue el mejor jugador del plantel colchonero.



El Alavés lo intentó hasta el último suspiro, cuando con el tiempo cumplido estuvo a punto de recibir el premio en forma de gol, aunque el choque concluyó con empate a cero.



- Ficha técnica:



0 - Deportivo Alavés: Pacheco; Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Ibai (Édgar Méndez, min. 65), Camarasa (Santos, min. 76), Toquero (Vigaray, min. 84); y Deyverson.



0 - Atlético de Madrid: Moyá; Vrsaljko, Giménez (Savic, min. 56), Godín, Filipe; Saúl, Koke, Carrasco (Torres, min. 62), Gaitán; Griezmann y Gameiro (Correa, min. 60).



Árbitro: Ocón Arraiz (C. Riojano). Amonestó a los locales Marcos Llorente (min. 54), Deyverson (min. 81) y Manu García (min.93) y a los visitantes Giménez (min. 44) y Godín (93).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la LaLiga Santander disputado en Mendizorroza ante 19.152 espectadores, según datos del club.