El Movistar parte como favorito hoy en Soria

El equipo Movistar parte como favorito para que uno de sus corredores se proclame campeón de España absoluto de ciclismo en ruta, prueba que se disputa hoy en Soria. El líder del conjunto español, Alejandro Valverde, campeón de España en dos ocasiones, afirmó ayer que le gustaría volver a ganar mañana en Soria, "pero tampoco es una obsesión".

"Creo que, sobre todo, será un gran entrenamiento de cara al Tour. He podido ver algo del recorrido y ya he visto que el circuito final no es llano pero tampoco excesivamente duro. Al final la distancia es la que lo va a hacer exigente. Está claro que somos favoritos porque somos muchos compañeros, pero luego te puede ganar cualquier otro rival, no hay que confiarse", añadió Valverde.

Ayer se disputaron en Soria las pruebas en línea sub-23 masculina y femenina, en las que Cristian Mota, decimoquinto, y la marinense Sandra Moral, vigésimo primera, fueron los gallegos mejor clasificados.

El ciclista manchego Isaac Cantón dio la sorpresa al imponerse en una movida prueba masculina, con una escapada en el último ascenso, en un pequeño repecho antes de la meta. En féminas, el triunfo fue para la riojana Sheila Gutiérrez. n