Morata evita la derrota de España

España y Colombia empataron 2-2 en una noche amarga para Reina, que falló en los dos goles del conjunto de José Pekerman en un duelo marcado por la exhibición de James Rodríguez, atenuada por el empate de Álvaro Morata en el último suspiro de un encuentro en el que Iago Aspas jugó por primera vez como titular con la Roja.

España y Colombia disputaron un partido extraño, lleno de detalles. Por momentos no pareció un amistoso. Hubo mucha intensidad, palos innecesarios y ganas de reivindicarse, como en el caso del madridista James.

El partido comenzó con los focos puestos sobre Piqué. Hubo división de opiniones, pero los pitidos se amplifican en un estadio. Y el central culé los escuchó durante casi toda la primera parte. Cada balón que tocaba, una pitada.

En otra dimensión quedaron otras historias, como la alineación de Julen Lopetegui, con seis jugadores menos habituales para dar minutos a casi todos antes de la importante cita de Macedonia, o la reaparición de Falcao después de más de dos meses ausente con Colombia por lesión.

Aunque el duelo comenzó con poco ritmo, poco a poco España se fue entonando al ritmo de Silva. El jugador del City no baja el pistón. Es un centrocampista extraordinario, pasan los años y no cede. Con el excéltico, España empezó a carburar. Suya fue la primera ocasión, un triple remate ante Ospina después de un buen pase entre líneas de Iniesta. Fue el primer aviso de Silva, que después sí acertaría tras acariciar con su bota izquierda un buen centro de Pedro, que recibió el balón de Aspas.

Pero antes de ese instante, en el minuto 22, James deleitó a los miles de colombianos presentes en la Nueva Condomina con varios detalles talentosos que seguramente perderá el Real Madrid. Primero, con un pase al hueco a Arias realmente exquisito. El extremo cedió la pelota a Falcao con un pase de la muerte que salvó Piqué.

Entonces comenzaron a llover las patadas a destiempo, como una de Pedro sobre James innecesaria. Después, Alba y Cuadrado, que llegaba tarde a todas y parecía recordar aún la final de la Liga de Campeones, se encararon tras una acción entre ambos.Davinson Sánchez también se animó con un patadón sobre Iago Aspas y Cardona se llevó una buena tarascada.

En medio de ese juego excesivamente intenso, y tras el gol de Silva espoleado por un eléctrico Pedro, apareció el primer error de Reina, que dio vida a Colombia. Una mala salida del portero del Nápoles permitió a Cardona empatar con una vaselina que no pudo evitar Piqué.

Reina adquirió un protagonismo inesperado en medio de un guión que siguió escribiendo en la segunda parte con otra mala salida que sirvió a Falcao para hacer el 1-2 tras un centro magnífico de James desde el córner. El efecto de la pelota pudo con Reina, erró y Colombia se puso por delante.

En ese momento, Lopetegui ya había sacado al campo a Saúl Ñíguez, Marco Asensio y Monreal. Después, saldrían Morata –por Aspas– y Deulofeu. España era otra, y con Piqué con el brazalete de capitán. Para rizar el rizo, lo fue durante diez minutos, hasta que fue sustituido. Se fue con división de opiniones.

España, ya sin Silva ni Iniesta, se convirtió en un equipo menos controlador pero más vertical. Se acercó a cuentagotas a la portería de Ospina, que salvó el empate con un paradón tras una falta de Koke. Morata también lo tuvo, pero envió un disparo rozando el palo derecho de la portería colombiana.

Colombia se defendió como pudo, asustó en algún contragolpe y además siguió empleándose a fondo con entradas temerarias como una de Armero sobre Monreal. James se unió al festival con una intensidad pocas veces vista en el jugador del Real Madrid, que incluso en más de una ocasión alentó a su público con gestos efusivos.

Al final, los hombres de Pekerman no pudieron con España. Apreció Morata con un cabezazo certero. Marca Real Madrid. Hasta el final, no está todo dicho. Evitó una victoria de prestigio de Colombia en el día en el que Piqué volvió a ser silbado, en el que Reina falló, James se reivindicó, en el que Iago Aspas jugó por primera vez como titular con España y en el que le robaron a Manolo su bombo.

España:

Pepe Reina; Azpilicueta, Piqué (Deulofeu, min. 56), Nacho, Jordi Alba (Ñíguez, min. 46); Illarramendi, Koke, Iniesta (Asensio, min. 46); Silva (Monreal, min. 46), Pedro (Vitolo, min. 77) e Iago Iago Aspas (Morata, min. 56).

Colombia:

Ospina; Arias, Zapata, Davinson Sánchez (Murillo, min. 46), Armero; Carlos Sánchez, Aguilar (Daniel Torres, min. 67); Cuadrado (Izquierdo, min. 88), James (Muriel, min. 80), Cardona (Moreno, min. 67) y Falcao.

Goles:

1-0, min. 21: Silva; 1-1, min, 39: Cardona; 1-2, min. 54: Falcao; 2-2, min. 87: Morata.

Árbitro:

Slavko Vincic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Jordi Alba, Silva, Cuadrado, Davinson Sánchez y Armero.

Incidencias:

Partido amistoso disputado en el estadio Nueva Condomina de Murcia ante 32.200 espectadores.