Mola gana en Australia con Alarza tercero y Noya cuarto

Mario Mola ganó ayer la segunda prueba de las Series Mundiales de triatlón, disputada en Gold Coast (Australia), con el sudafricano Richard Murray y el también español Fernando Alarza en el podio. El ferrolano Javier Gómez Noya acabó cuarto y se mantiene al frente de la general.

Con un crono total de 52:35, Mario Mola, de 27 años y vigente campeón mundial, repitió victoria en Gold Coast, donde el pasado curso dejó constancia de su deseo de conquistar su primer título. Esta vez, el balear batió a su compañero de entrenamiento Richard Murray, por un ajustado margen de cuatro segundos.

Diez segundos más lento que el líder fue el talaverano afincado en Pontevedra Fernando Alarza, mientras que Gómez Noya se vio relegado en esta ocasión a la cuarta plaza en una prueba disputada en la modalidad sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera a pie), que no se le da tan bien como la distancia olímpica. El ferrolano, en cualquier caso, llegará como dominador de las Series Mundiales a la próxima cita, en Yokohama (Japón).

"Tal y como se desarrolló la carrera, estoy satisfecho con el resultado, porque al final fue una carrera a pie. Daba igual ir más rápido o más lento en la natación y en la bici, porque salimos todos juntos. En un circuito plano y distancia sprint es muy difícil que haya grandes diferencias", analizó Gómez Noya al término de la prueba. "Al final me faltó un poco de energías para aguantar el ritmo de los del podio y me quedé cuarto. Pero el ritmo de carrera creo que es bueno. La distancia sprint no es mi fuerte, ni mucho menos. Pero aún así creo que hice una buena carrera", añadió el gallego.

Plata de Susana Rodríguez

Por su parte, la viguesa Susana Rodríguez logró la medalla de plata en la primera de las tres pruebas que componen la Serie Mundial de paratriatlón, en la categoría para deportistas con discapacidad visual, disputada también en Gold Coast. Susana, junto a su guía Mabel Gallardo, salió en primera posición del sector de natación, pero perdió posiciones en la bicicleta. Sin embargo, en la carrera a pie remontó para finalizar por detrás de la estadounidense Elisabeth Baker, que concluyó con un tiempo de 1h06:50, por el 1h07:24 de la viguesa.

La próxima cita será en Yokohama (Japón) el 13 de mayo.