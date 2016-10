"Mis jugadores tienen valores, son grandes profesionales"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró ayer que "los jugadores son niños grandes", pero destacó que los suyos "tienen valores" y "son grandes profesionales", y que se siente "orgulloso" de ellos pese a la racha de empates.

"Mis jugadores tienen valores. Hace ocho meses que estoy con ellos y no me han sorprendido. Estoy contento de lo que veo en el día a día", dijo en un acto en la ciudad suiza de Lausanne con la asociación Passion Foot. "Los jugadores son niños grandes, pero, aunque lo tengan todo, tienen la pasión por el fútbol. Son grandes profesionales. Tengo a los mejores jugadores del mundo y estoy orgulloso aunque estemos en un momento un poco complicado después de los empates. Ellos quieren siempre progresar, como Cristiano Ronaldo, que siempre quiere marcar en los entrenamientos", añadió.

El Real Madrid ha repetido los números del inicio de la temporada pasada, con cuatro victorias y tres igualadas, cifra de empates seguidos que ya vivió Zinedine Zidane justo antes de pasar del Castilla al primer equipo.

La racha de tablas –cuatro, una en Dortmund en la Liga de Campeones y tres en Liga ante Villarreal, Las Palmas y Eibar– ha frenado el comienzo de la campaña que le hizo liderar en solitario la Liga tras acumular cuatro triunfos en las jornadas iniciales.

Por otra parte, Zidane fue preguntado por la situación de Karim Benzema, que sigue apartado de su selección, y dejó clara la intención del jugador. "Sé que su deseo es volver, pero no sé cuando lo hará. Yo no soy el que decide, pero seguro que un día regresará. A mí lo que me interesa es que rinda al máximo en el Real Madrid", subrayó.

El entrenador del Real Madrid reivindicó la sonrisa como estilo de vida: "Es mi manera de ser". Y dejó claro que su opinión importa en los fichajes y las decisiones que se toman en el Real Madrid: "Como entrenador tengo la elección. El presidente es quien decide que se hacen las cosas con mi aprobación. Este año no hemos hecho fichajes porque no hacían falta y hemos recuperado a tres jugadores que necesitábamos para tener equilibrio. Solo hay un puesto que no se dobla, que es el de Casemiro. En el resto tenemos dos jugadores por puesto y si hay que hacer algo, se hará con mi visto bueno".

Pese a que públicamente aún no se ha visto una versión dura de Zizou, el técnico francés asegura que tiene carácter. "A veces en el descanso hay que dar unos gritos. Dan resultado", bromeó. n