Messi guía a Argentina y Panamá debuta

Lionel Messi reservó el último acto de las eliminatorias para su espectáculo particular y con tres golazos a Ecuador, él solo alivió las penas de Argentina y la clasificó para el Mundial de Rusia, una cita en la que desde marzo espera Brasil y a la que en la madrugada de ayer también se sumaron Uruguay y Colombia por Sudamérica.

Brasil dominó la fase sudamericana desde que llegó Tite al banquillo y con 41 puntos de 54 posibles vio por el retrovisor la llegada de Uruguay (31), Argentina (28) y Colombia (27). Tampoco podrá quejarse Perú de su suerte pues, pese a empatar 1-1 en Lima con la formación cafetera, se quedó con el premio de consolación: la serie de ida y vuelta de repesca con Nueva Zelanda, la mejor de Oceanía. Perú busca la vuelta a un Mundial, asignatura que no cumple desde el de España'82.

Sin Mundial se quedaron la bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, Chile, y la selección de Paraguay, que llegaron con opciones a la última jornada.

Por otro lado, Panamá y Honduras derrotaron a Costa Rica y a México, respectivamente, y dieron en la madrugada de ayer el batacazo en la última jornada del hexagonal final de la Concacaf al dejar sin Mundial a Estados Unidos, que se quedó fuera de Rusia 2018 al perder en su visita ante la eliminada Trinidad y Tobago.

Estados Unidos, que comenzó el partido en Couva en la tercera plaza que le daba el pase directo a Rusia, cayó por 2-1 contra la colista Trinidad y Tobago y se quedó hasta sin repesca. El equipo de las Barras y las Estrellas no fallaba a un Mundial desde México'86.

Y mientras en Estados Unidos no salían de su asombro, en Panamá celebraban a lo grande el paso de su equipo a su primer Mundial de mayores después de vencer in extremis por 2-1 a la ya clasificada Costa Rica. Román Torres selló en el minuto 88 la clasificación de Panamá para su primer Mundial.

Honduras, por su parte, infligió su primera derrota al líder México en el hexagonal (3-2) y se instaló en el cuarto lugar, que le da la oportunidad de jugar la repesca frente a Australia en noviembre por un billete al Mundial.