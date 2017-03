El arranque de la nueva pretemporada de la Fórmula Uno, con cambios en los coches y en la aerodinámica, ya aventuraba rebajas de tiempos en todos los circuitos, y en el de Barcelona ha llegado en la tercera jornada de ensayos, en la que Mercedes ha vuelto a enseñar sus credenciales.



Por lo que respecta al español Fernando Alonso, el piloto de McLaren ha tenido una mañana algo más provechosa que hace dos días, cuando no pudo rodar durante la matinal, pero su trabajo con el bólido ha tenido más ocupados a los mecánicos que rodando en la pista, donde sólo se le han contabilizado 28 vueltas, en la que su mejor tiempo ha estado a algo más de cuatro segundos de Bottas.



Mercedes ha vuelto a las andadas y ello podría ser inquietante para sus rivales, dado que después de tres años seguidos de un dominio insultante, se esperaba que Ferrari o Red Bull estuviese tan cerca que puedan llegar a disputarle el triunfo en las carreras.



Sin embargo, después de dos jornadas y media en los primeros ensayos, los tiempos en la pista hacen pensar que poco o nada ha cambiado.



El finlandés Bottas ha firmado una vuelta espectacular casi a las tres horas de haberse abierto la pista, con un crono de 1:19.838, tiempo que significada el mejor registro del Circuito de Barcelona en el trazado actual.



No tardó mucho en volverlo a reventar, con un 1:19.705, en una jornada matinal nuevamente muy provechosa para la escudería germana, tras 71 vueltas.



El vigente campeón del mundo, el ya retirado Nico Rosberg, ha estado en el Circuito de Barcelona-Cataluña, y se ha acercado al garaje de quien ahora ocupa el asiento que dejó al final del 2016 "Me he sentido un poco extraño, estando aquí de esta manera", ha dicho ante los medios.



"El ruido de los coches tiene que ser así, bestial. Los pilotos van a acabar exhaustos tras las carreras. Mercedes va a ser rápido. Y a ver qué hacen otros. Ferrari va bien", ha añadido Nico Rosberg.



Tras arrancar la jornada con una temperatura de 9`4 grados centígrados, la matinal en Montmeló ha transcurrido con un tiempo apacible y soleado.



La primera incidencia en la pista ha sido la salida del británico Jolyon Palmer (Renault), que ha provocado la bandera roja, y la última la de Lance Stroll, que ha hecho un trompo con su Williams en la recta final de la sesión.



Fernando Alonso, cuando había completado una docena de vueltas, muchas de ellas de instalación, marcó un registro de 1:23.956, que sólo pudo rebajar en unas décimas hasta situarlo en 1:23.832. El español ha podido completar 28 vueltas,.



El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ha sido el segundo piloto más rápido de la matinal, a 1:448 de Bottas, y tras él se ha situado el Renault de Jolyon Palmer a 1.691 del finlandés.



Sebastian Vettel no ha mejorado con su Ferrari la mejor actuación de ayer de su compañero, Kimi Raikkonen, quien en 108 vueltas logró rebajar el mejor crono hasta un 1:20.960. Hoy, Vettel lo ha dejado en 1:21.609.



El ruso Dany Kvyat ha sido el encargado de sacar esta mañana el Toro Rosso a la pista, y esta tarde tomará el relevo el español Carlos Sainz Jr.



El mexicano Alfonso Celis ha podido completar 39 vueltas con el Force India, pero con su mejor crono de 1:23.781 ha quedado algo lejos del mejor tiempo que firmó ayer el francés Esteban Ocon con el Force India (1:22.509).



Estos han sido los mejores cronómetros de los diez pilotos que han participado en la jornada matinal del tercer día de ensayos de la pretemporada de F1, que se están dando en el Circuito de Barcelona-Cataluña:



.1. Valtteri Bottas FIN-Mercedes 1:19.705 75



.2. Daniel Ricciardo AUS-Red Bull a 1.448 48



.3. Jolyon Palmer GBR-Renault a 1.691 51



.4. Sebastian Vettel GER-Ferrari a 1:904 69



.5. Marcus Ericsson SWE-Sauber a 2.119 54



.6. Lance Stroll CAN-Williams a 2.646 56



.7. Alfonso Celis MEX-Force India a 4.076 39



.8. Fernando Alonso ESP-McLaren a 4.127 28



.9. Daniil Kvyat RUS-Toro Rosso a 4.247 31



10. Romain Grosjean FRA-Haas a 5.428 27.