Mejor marca y séptima

Ana Peleteiro llegó a la élite mundial del triple salto. Ayer confirmó que es una de las mejores del planeta en la lucha por las medallas del Mundial de Londres, en la que superó su marca personal en un centímetro para elevarla a 14.23. Un registro que le permitió pasar a la mejora y finalizar séptima.

La final no iba bien para la atleta de Riveira. Con 13.92 ocupaba la última posición de las doce finalistas antes de realizar su tercer salto. O mejoraba veinte centímetros o cerraba su final porque sólo las ocho mejores tienen la oportunidad de continuar en competición y realizar tres intentos más. Peleteiro, que cerraba el turno, sacó su mejor versión para el 14.23, que le metía en la séptima plaza. Fue el mejor salto de su vida, un centímetro mejor que el obtenido este verano en Torrent en el Campeonato de España promesa.

También resultó ser su último intento en la final de ayer. En el cuarto salto entró desequilibrada y cayó mal a la arena. Se lesionó y no volvió al foso del estadio de Londres. Era séptima en su primera final en un Mundial al aire libre. Con 21 años debe ser el inicio de una larga carrera en la élite.

"Tengo que estar contenta, es mi primer Mundial e hice marca personal. Es un broche de oro a mi temporada, pero quiero saber lo que tengo en la pierna", expresó Peleteiro al termino de la final.

La de Riveira añadió que "estoy segura de que era el día para saltar mucho. Si no fue esta vez, será en el próximo Campeonato del Mundo o en el próximo Europeo o lo que sea. Todavía hay mucha Ana Peleteiro aquí dentro y estoy feliz por saber que he vuelvo este año y puedo decir que estoy entre las mejores del mundo".

Cuestionada por realizar la mejor actuación de una atleta española en una final de triple salto en un Mundial, Peleteiro expresó que "no lo sabía. Me llevo una alegría. Espero que sea una de las peores de toda mi historia en el atletismo. Quiero mejorarlo cada año que pase a partir de ahora".

Sobre su cuarta tentativa y la lesión, la saltadora de Riveira expresó que "no sé qué pasó en la cuarta tentativa. Entré muy rápido, estaba encima de la tabla. Entré bien, pero me descontrolé en el aire. Caí en la arena y una de las piernas hizo palanca hacia atrás. No sé lo que tengo. Ahora me duele. Aun así, no hay lesión que me impida irme de vacaciones".

En la lucha por la victoria, la venezolana de 21 años Yulimar Rojas -compañera de entrenamientos de Peleteiro- arrebató a la colombiana Caterine Ibargüen el cetro mundial de triple salto con una marca de 14.91 metros, sólo dos centímetros más que la campeona olímpica. La kazaja Olga Rypakova se hizo con el bronce (14,77).

Belen Toimil

Por su parte, Belén Toimil disputa esta noche (21:40, Teledeporte) la clasificación de lanzamiento de peso femenino. La atleta de Mugardos tendría que estar en su mejor marca o superarla para pasar a la final.n