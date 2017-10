Medina y Bruguera dirigirán al equipo español con ambición

Anabel Medina, la nueva capitana española de la Copa Federación, afronta esta etapa en su carrera con ilusión y se ha marcado dos retos principales: que España vuelva al primer Grupo Mundial y conseguir la unión de todas las jugadoras. Medina fue presentada ayer en el Consejo Superior de Deportes (CSD) junto a su homólogo en la Copa Davis, Sergi Bruguera, en un acto que contó con la presencia del presidente del CSD, José Ramón Lete.

La de Torrente explicó que el principal objetivo que tiene es "subir al primer Grupo Mundial". Para ello, cree que la clave es que todas las jugadoras sean "una piña".

Por su parte, Sergi Bruguera aseguró que "es un orgulloso ser seleccionado como capitán de Copa Davis de España y que los jugadores quisieran que fuera yo me ha hecho mucha ilusión. He jugado mucho y he tenido victorias muy buenas pero siempre me han quedado dos cosas: ganar el torneo de Barcelona, que ya no podré, y la Copa Davis, que me encantaría poder ganar como capitán".