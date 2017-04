McLaren vivió en Rusia otro Gran Premio "frustrante"

La escudería McLaren de Fórmula Uno no ocultó este domingo su "frustración" dado el problema en la unidad de potencia que impidió al español Fernando Alonso tomar la salida en el Gran Premio de Rusia.



Un fallo en el ERS, cuando se disponía a completar la vuelta de formación, frenó el McLaren del piloto asturiano, que abandonó a pie el Autódromo de Sochi sin poder participar en la carrera dominical.



"Es difícil y es frustrante, porque cada fin de semana es lo mismo", lamentó Fernando Alonso en declaraciones facilitadas por el equipo McLaren. "El motor (suministrado por Honda) no tenía fuerza", comentó, "y la carrera terminó sin ni siquiera empezar".



El dos veces campeón del mundo -ganó el título en 2005 y 2006 con Renault-, reconoció que es "muy duro" no haber podido terminar ninguna de las cuatro pruebas iniciales del Campeonato del Mundo.



En una tarde "extremadamente decepcionante" para el equipo McLaren, el belga Stoffel Vandoorne debió conformarse con la decimocuarta posición.



"Ese era el mejor resultado posible. Hice una buena salida, pero tuve que evitar un accidente en la primera vuelta y eso me costó una penalización de cinco segundos por sobrepasar los límites del trazado en la curva dos", explicó.



"De todos modos, no creo que eso cambiase nada. Hicimos nuestra carrera, con nuestro ritmo, y di lo máximo. Creo que el puesto 14 nos da una pista real de dónde estamos", remarcó.



Stoffel Vandoorne apuntó que los problemas de Fernando Alonso demuestran que todavía les queda "mucho trabajo por hacer" en cuanto a fiabilidad. "Ya son dos carreras consecutivas en las que uno de los dos McLaren no puede tomar la salida. Es una pena, pero al menos hoy hemos podido terminar", señaló.