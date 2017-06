Maverick Viñales suma su tercera mejor clasificación del año

Antes de Mugello, el líder del mundial fue el más rápido de entrenamientos en Losail (Catar) y Le Mans (Francia).



Viñales marcó un mejor tiempo de 1:46.575 con Rossi y Dovizioso a más de dos décimas de segundo, 1:56.814 y 1:56.835, respectivamente.



Rossi fue uno de los protagonistas de la jornada, primero por ser el mas rápido al final de los terceros entrenamientos libres, pero también por sufrir una caída, sin consecuencias, en los cuartos, que no califican para nada pero sirven para terminar de poner a punto las motos.



El campeón italiano perdió adherencia en la rueda delantera de su Yamaha y se fue al suelo, si bien no se produjo daños de consideración, salvo el consiguiente "revolcón".



En la primera clasificación el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17) dejaron fuera de la segunda clasificación al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y al español Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16), quienes hasta ese momento habían sido los más rápidos.



Ya en la segunda clasificación el primero en saltar a pista fue Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), que se llevo tras su estela a Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), aunque por detrás de ellos llegaba las Ducati Desmosedici GP17 de Danilo Petrucci y Michele Pirro que les superaron en tanto que el español Aleix Espargaró se iba al suelo con su Aprilia RS-GP y debía regresar rápidamente a su taller para coger la segunda moto.



"Tito" Rabat (Honda RC 213 V), quien por primera vez consiguió meterse en la segunda clasificación directa protagonizó una anécdota tras los terceros libres, en los que logró su tiempo, pues se fue al taller de Repsol Honda para dar las gracias tanto a Márquez como a su equipo, ya que logró el pase siguiendo su rebufo.



Inicialmente Márquez no dio crédito a lo que estaba sucediendo, pues ya se encontraba hablando con sus ingenieros, pero al final todos acabaron aplaudiendo el simpático comportamiento de Rabat, quien tuvo que dar vueltas por el suelo para entrar en el taller, que prácticamente tenía sus puertas cerradas.



Y Rabat continuó más o menos con esa tónica en la segunda clasificación, en la que se "enganchó" a la rueda de Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) para ponerse tras él, pero ambos se vieron superados por el espectacular tiempo de Maverick Viñales, que rodó en 1:46.575, mientras que Márquez tuvo algunos problemas tras la estela del francés Johann Zarco y parecía condenado a la undécima posición, pero en la recta de meta aprovechó el rebufo de la Yamaha del francés para ascender hasta la sexta posición.



Jorge Lorenzo lo intentó en su última vuelta pero al final se tuvo que conformar con la séptima plaza con Maverick Viñales como sólido dominador de la sesión oficial escasamente una décima de segundo del récord de vuelta más rápida que desde 2015 ostenta el italiano Andrea Iannone.



Junto a Viñales en la primera línea acabó Valentino Rossi y Andrea Dovizioso y en la segunda línea se clasificaron el italiano Michele Pirro y los españoles del Repsol Honda, Dani Pedrosa y Marc Márquez.



Álvaro Bautista, que llegó a ser líder de la sesión, acabó octavo, con Rabat, al final, décimo, mientras que Aleix Espargaró fue duodécimo al quedarse literalmente sin tiempo tras su caída para mejorar duodécima posición.