Márquez, tricampeón de MotoGP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) sumó su quinta victoria de la temporada y con ello logró contra pronóstico su tercer título mundial de MotoGP en el circuito de Motegi, escenario del Gran Premio de Japón.

Márquez se vio beneficiado por las caídas de sus inmediatos perseguidores en la tabla del mundial, el italiano Valentino Rossi, primero, y el español Jorge Lorenzo, después, para conseguir matemáticamente el título, el quinto en su trayectoria en el campeonato del mundo de motociclismo.

Al español de Repsol Honda, que fue el más rápido en la salida, le superaron los dos pilotos de Yamaha a final de recta, tanto Jorge Lorenzo como Valentino Rossi, si bien un par de curvas más tarde el de Repsol Honda recuperó la segunda posición y el italiano se las tuvo que ver con el también español Aleix Espargaró (Suzuki GSX-RR), que le adelantó en un par de ocasiones.

Las primeras vueltas resultaron frenéticas, con Lorenzo delante intentando escaparse mientras que Márquez y Rossi protagonizaron momentos de tensión con adelantamientos al límite entre ambos.

Marc Márquez comenzó a tirar con fuerza para ser él quien abriese un hueco respecto a sus perseguidores, aunque tardó un par de giros en conseguirlo. Valentino Rossi superó a Jorge Lorenzo en la sexta vuelta, en la que el de Repsol Honda hizo vuelta rápida, para intentar evitar la fuga de su rival por el título mundial de 2016, pero su ambición le llevó a cometer un error una vuelta más tarde.

Rossi se cayó en la curva diez, la que da acceso a la recta posterior, pero pudo levantar la moto y llegar hasta su taller para intentar continuar, pero los daños en la moto se lo impidieron y su segunda moto no cumplía con las especificaciones necesarias para poder regresar a la pista, por lo que el italiano dijo adiós a sus opciones de plantar cara por el título a Márquez.

El equipo técnico del piloto de Repsol Honda no tardó en marcar en su pizarra que Rossi estaba KO, pero con Jorge Lorenzo en la segunda posición, Márquez no podía proclamarse matemáticamente campeón del mundo. Sin embargo, Lorenzo se fue también al suelo y el de Cervera pudo celebrar su quinto título mundial.

"Es el Mundial que más he perseguido"

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) calificó el título que conquistó ayer en Motegi como "el Mundial más perseguido, el que más tenía como objetivo".

"La verdad es que no me esperaba para nada ser campeón. Cuando he cruzado la línea de meta lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido que no habría nada preparado, pero luego he visto a mi hermano y a José en la tercera curva y estaba todo preparado", explicó Márquez.

"Está claro que aquí no regalan nada y al final se cuentan todos los campeonatos. Y poder decir que tengo cinco Mundiales con 23 años es una cosa importante, pero tampoco quiero que se frene aquí, quiero seguir con la misma ambición de siempre", señaló.

Ya con el título en el bolsillo, Marc Márquez dijo que "la clave es no ver un techo. Al final tienes que ir año a año, disfrutando, aprendiendo como aprendimos el año pasado, y ya veremos que pasa, pero está claro que cuantos más -títulos–, mejor, aunque ahora, de momento, vamos a saborear éste, que es muy importante y luego ya veremos, pero lo importante es no ponerse un límite".

Márquez reconoció que hubo algunos nervios y que incluso en algún momento que vio cuesta arriba la situación en el equipo le llegaron a decir: "¡Eh, tú, sonríe que tú puedes! Lo que has hecho hasta ahora no ha sido casualidad".

"Y todos somos humanos y sí, me podéis ver sonreír, esto y lo otro, pero al final la presión estaba ahí y yo mismo me la puse, porque después de los errores del año pasado, quería ganar éste", reconoció. n