El Málaga prueba la reacción del Atlético

nnn La décima jornada de Liga y el Málaga proponen hoy una prueba de reacción para el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (18:30, Bein LaLiga), tras su primera derrota del curso, el pasado domingo en Sevilla (1-0), con Nico Gaitán y Saúl Ñíguez de vuelta el once, pero sin Koke Resurección y sin margen de error.

Así lo marca su distancia de tres puntos del liderato –del que se bajó el pasado fin de semana en beneficio del Real Madrid y del que cayó hasta la quinta plaza, superado también por Sevilla, Barcelona y Villarreal– y el ritmo que impone la apretada lucha por la cima de la clasificación en las primeras nueve citas de la competición.

Necesita la victoria sí o sí frente al Málaga, su rival de hoy, en su mejor racha de la campaña –encadena tres partidos invicto con sus triunfos frente a Athletic Club (2-1) y Leganés (4-0) y su empate entre medias con el Alavés en Vitoria (1-1)–, pero sin ningún triunfo hasta ahora como visitante en esta Liga.

Y, por delante, el estadio Vicente Calderón, donde el Atlético le espera con la convicción que genera su buen inicio de curso, más allá de la derrota en Sevilla, y, sobre todo, sus estadísticas más recientes en casa: no pierde un partido de Liga como local desde el 12 de septiembre de 2015 (1-2 con el Barcelona), hace más de un año.

Koke será baja 60 partidos después por su doble amarilla de la pasada jornada en Sevilla. Le suplirá Saúl Ñíguez, de vuelta al once, al igual que Gaitán, que entrará por Ángel Correa. Por su parte, el Málaga tiene numerosas bajas por lesión, hasta siete, que impedirán al técnico Juande Ramos formar un once con su equipo base. Koné entró finalmente en la lista.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe; Gaitán, Gabi, Saúl, Carrasco; Griezmann y Gameiro.

Málaga: Kameni; Rosales, Koné o Luis Muñoz, Villanueva, Juan Carlos; Jony, Camacho, Fornals, Chory Castro; Juanpi y Sandro.