El Madrid, líder en solitario

El Real Madrid, liderado por Luka Modric en un partido soberbio, desató su pegada para golear a un valiente Osasuna que nunca bajó la cara al duelo (5-2), el día en el que Zinedine Zidane igualó el récord de quince victorias consecutivas ligueras de Miguel Muñoz.

Se presentan esta temporada en el Santiago Bernabéu unos rivales que al Real Madrid le permiten explotar su pegada. La valentía caracteriza por momentos a los visitantes. El testigo del Celta lo recogió Osasuna. Pudo apostar por cerrarse, sabiendo que al final lo más probable es salir igualmente derrotado, pero optó por el descaro para dejar una imagen buena y un resultado para el olvido.

Ni el tanto tempranero cambió los planes de Enrique Martín. No contaba con esos puntos antes de jugar, así que invitó a sus jugadores a intentar disfrutar. Se encontraron con el regreso de Cristiano Ronaldo. Y fueron seis los minutos en los que tardó en volver a disfrutar del gol el astro portugués.

Avisaba Riviere de la intención de Osasuna con un disparo al lateral de la red y a la siguiente acción llegó el primer castigo. Bale devoró el espacio y, generoso, asistió a Cristiano para concederle su regalo preferido, el gol.

Nada cambiaba el gol. Osasuna decidió hacerse con el mando del partido y el Real Madrid se encontró cómodo en el repliegue, explotando unos contragolpes que con la figura de Morata incluso aumentan el vértigo. Cuando apostó por ser directo, puso la sentencia al duelo. Unai sorprendió a todos con un cabezazo potente que repelió el travesaño de la portería de Casilla y, de nuevo, en la siguiente acción llegó el gol local. Cristiano la picó, remató Morata, sacó Nauzet con media salida y el balón cayó muerto a Danilo, que no perdonó.

Se desató el Real Madrid que ya no tuvo freno hasta el final, cómodo en la fase ofensiva del juego. Morata volvió a desequilibrar por la izquierda y Bale perdonó el tercero, pero no dejó escapar la suya Sergio Ramos.

Nació la segunda parte con ritmo de ida y vuelta, la amenaza de goleada sonrojante no amilanó a Osauna. Dejó espacios en defensa, Pepe marcó el cuarto y el quinto lo firmaba Modric con un buen disparo de derecha.

Zidane comenzó entonces con los cambios y Osasuna lo aprovechó para maquillar el resultado.

Real Madrid:

Casilla; Danilo, Pepe, Sergio Ramos, Nacho; Kroos, Kovacic, Modric (Marco Asensio, m.63); Bale (Lucas Vázquez, m.74), Cristiano Ronaldo (Benzema, m.66) y Morata.

Osasuna:

Nauzet; Tano, David García, Miguel Flaño, Unai; Fuentes, De las Cuevas (Roberto Torres, m.70), Fausto Tienza, Oier; Krodo (Jaime, m.53) y Riviere (Oriol Riera, m.61).

Goles:

1-0, m.6: Cristiano Ronaldo. 2-0, m.40: Danilo. 3-0, m.45: Ramos. 4-0, m.56: Pepe. 5-0, m.61: Modric. 5-1, m.64: Oriol Riera. 5-2, m.78: David García.

Árbitro:

Fernández Borbalán (andaluz). Amonestó a Flaño y Unai. Expulsó a Tano por doble amonestación (min. 80).

Incidencias:

Encuentro de la tercera jornada de LaLiga disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 69.567 espectadores.