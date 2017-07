Lete: "Esto no es bueno para la imagen de España"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, considera que la detención del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, demuestra que "el estado de derecho funciona", si bien indicó que "no es buena para la imagen del deporte español".

El ex secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia indicó, tras el acto de renovación del acuerdo de patrocinio entre la Federación Española de Piragüismo y el Grupo Caliche en la sede del CSD, que la detención de Villar demuestra "que el estado de derecho funciona, que las instituciones funcionan, que los jueces están trabajando y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, también" al tiempo que pidió "prudencia y máxima colaboración".

"Vamos a ser prudentes y a estar expectantes a próximos movimientos. Las diligencias son secretas y, por tanto, no sabemos nada pero actuaremos con toda la contundencia de la ley", dijo. Lete garantizó asimismo "el correcto funcionamiento de la RFEF y de la competición deportiva" en caso de que tengan que "tutelar" la entidad federativa tras la detención de Ángel María Villar.

Al ser preguntado por la denuncia del Consejo Superior de Deportes a principios del pasado año en la que acusaba al máximo responsable de la RFEF de impulsar la celebración de partidos de la selección española consiguiendo contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio del hijo de Villar, Lete remarcó que su deber es "cumplir y hacer cumplir las leyes. Todas las situaciones que conocemos, por indicios o irregularidades, las ponemos a disposición de las personas competentes. La prudencia y la cautela no son incompatibles con la máxima contundencia cuando se conocen hechos que pueden haber sido posibles delitos. Es nuestra obligación hacerlo".

Lete señaló asimismo que desde el CSD velarán por "la buena gobernanza y transparencia en las instituciones deportivas" y que, como vienen haciendo, trasladarán a la Fiscalía "los posibles delitos".

"Estamos preocupados porque esto no es bueno para la imagen de España. Nuestros deportistas, que son los que nos dan los éxitos. Están por encima de todo y seguro que serán capaces de poner la altura de imagen de España donde se merece", sentenció Lete.n