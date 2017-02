El Leicester despide a Ranieri 9 meses después de levantar la Premier League

Ranieri, que llegó al banquillo de los `Foxes` en julio de 2015 como reemplazo de Nigel Pearson, logró lo imposible -5000 a 1 en las casas de apuestas británicas antes de iniciarse la temporada- y se coronó campeón de liga en su primer curso, con un equipo que se había salvado milagrosamente del descenso unos meses antes.



"Su condición de entrenador más laureado en la historia del Leicester City no tiene discusión. Sin embargo, los resultados este curso en la campaña doméstica han hecho que la permanencia en la Premier League esté en duda, por lo que la junta directiva cree que es necesario un cambio en la dirección", informó el conjunto inglés a través de un comunicado.



"Aunque es doloroso, es una decisión que se ha tomado pensando siempre en los mejores intereses para el club", señaló el Leicester en la nota.



Después de una primera campaña de ensueño, en la que los `Foxes` levantaron su primer título de liga en los 133 años de historia del club, esta temporada los resultados no han acompañado.



Pese a brillar en la Liga de Campeones, donde se clasificaron con holgura para los octavos de final -este miércoles cayeron 2-1 a manos del Sevilla en el partido ida en el Ramón Sánchez Pizjuán-, en la Premier League marchan en decimoséptima posición, un punto por encima de los puestos de descenso.



Curiosamente, el pasado 7 de febrero la junta directiva del Leicester dio un voto de confianza a Ranieri, de 65 años, y le aseguró que tenía su "apoyo incondicional".



Dieciséis días después, el conjunto del centro de Inglaterra, eliminado de la FA Cup y sin estrenar su casillero de triunfos en la liga en este año 2017, anuncia por sorpresa la marcha del preparador transalpino.



"Esta ha sido la decisión más difícil que hemos tenido que tomar en los siete años que llevamos en el King Power Stadium. Pero tenemos que mirar por los intereses del club a largo plazo, sin pensar en los sentimientos personales, por muy fuertes que sean", dijo Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vicepresidente de la entidad.



"Estaremos siempre eternamente agradecidos a Claudio por todo lo que nos ayudó a conseguir. No esperábamos repetir la hazaña del pasado año; de hecho, la permanencia en la Premier League era nuestro primer y único objetivo. Pero ahora tenemos que pelear por lograrlo y creemos que es necesario un cambio de cara a los últimos 13 partidos de liga", añadió el directivo.



El club ha confirmado que, tras la marcha de Ranieri, que se va junto a sus ayudantes, serán Craig Shakespeare y Mike Stowell, segundo entrenador y ayudante en el primer equipo, respectivamente, los encargados de dirigir las sesiones de entrenamiento y los partidos hasta que la junta nombre a un nuevo inquilino para el banquillo.