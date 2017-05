La Liga se decide en La Rosaleda

El estadio de La Rosaleda ejerce hoy como juez de Primera División en un duelo que acapara toda la atención y la emoción en la última jornada, en la que el Real Madrid se juega el título liguero, para lo que basta un empate, y el Málaga, la honra de demostrar su profesionalidad.

De Tenerife a Málaga. De lo vivido dos temporadas consecutivas en 1992 y 1993 en el Heliodoro Rodríguez López, con dos Ligas que dejó escapar el Real Madrid y tomaron rumbo a Barcelona, a La Rosaleda con la misma situación de tener en su mano la resolución del pulso por el trono liguero. Dos madridistas en el los banquillos. De Jorge Valdano a José Miguel González 'Míchel'. El morbo está asegurado.

Son dolorosos recuerdos del pasado de los que huye el actual Real Madrid de Zinedine Zidane. Con mentalidad ganadora, sin especular con el resultado. Lanzado en el momento decisivo de la temporada, con récord de partidos consecutivos marcando, su mejor temporada a domicilio y más goles incluso lejos del Santiago Bernabéu (56 tantos por los 48 de local).

El Real Madrid saldrá por el triunfo ignorando la opción de ser campeón con el empate. Zidane apostará por el equipo que ha dado el paso definitivo hacia la conquista del título. Con Isco Alarcón ocupando el hueco de Gareth Bale, cuya baja permitió un cambio de sistema con un cuarto centrocampista que ha sido clave. Tanto como el dulce momento goleador de un Cristiano Ronaldo que admitió las rotaciones y recoge los premios. Trece goles en sus últimos ocho partidos muestran su papel estelar.

Con el once definido, las bajas de Pepe, Dani Carvajal y Bale, pese a que toda la plantilla madridista viajó a Málaga, el único cambio que puede introducir Zidane sería meter a Nacho Fernández de lateral derecho por Danilo. El rendimiento del brasileño en los últimos compromisos lo puede impedir, viendo además que Carvajal apunta hacia la final de la Liga de Campeones de Cardiff.

El Málaga, que está en su mejor momento de una campaña irregular, quiere asegurarse su undécima plaza actual y, con independencia de las consecuencias que pudiera tener para terceros, ganar el partido y prolongar su racha de una sola derrota en diez partidos, sobre todo para acallar los comentarios y suspicacias que han surgido ante el madridismo de su técnico, José Miguel González 'Míchel'.

Por su parte, el FC Barcelona está obligado a sumar los tres puntos en la visita del Eibar al Camp Nou y a esperar una derrota del Real Madrid en Málaga, si quiere revalidar el título en la última jornada de Primera División.

Mientras, el Eibar buscará el triunfo para lograr el octavo puesto de la tabla clasificatoria.

Después de que entre semana el equipo blanco recuperara el liderato ante el Celta (1-4) en el partido aplazado que le faltaba por disputar, el conjunto azulgrana ocupa la segunda plaza con tres puntos menos que su más inmediato rival.

Así, el Barcelona llega a la última jornada con opciones de cantar el alirón, si bien no depende de sí mismo para alzar el tercer título doméstico consecutivo.

Todo pasa por sumar los tres puntos ante el Eibar y que el equipo entrenado por Zinedine Zidane pierda en La Rosaleda.

Luis Enrique no podrá contar con los lesionados Jérémy Mathieu, Aleix Vidal, Rafinha Alcántara y Javier Mascherano, si bien recupera a Gerard Piqué, que ya ha superado sus problemas estomacales, y a Sergi Roberto, que se perdió el partido de Las Palmas por sanción. Así, todo indica que el central catalán recuperará su puesto en el eje compartiendo pareja con Umtiti y secundado en los laterales por Roberto y Alba.

Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Ivan Rakitic son las apuestas más probables en el centro del campo, mientras que en la punta de ataque el tridente que forman Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar da Silva tienen la titularidad asegurada.

Los guipuzcoanos, que han estado peleando por jugar en Europa hasta hace pocas semanas, se asegurarían en caso de ganar la octava posición en la tabla. n