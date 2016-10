Kroos: "Me retiraré a los 36 y el Madrid es una opción"

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, aseguró ayer, después de firmar su renovación hasta 2022, que espera retirarse del fútbol cuando tenga 35 o 36 años y afirmó que desearía que fuera en el Real Madrid.

"Siempre he tenido mis planes para mi carrera. Cuando uno la mira, puede ver que empecé pronto en un nivel en el que hay que trabajar mucho. Empecé con 17 años en Múnich y llevo nueve a un nivel muy duro. Me sigo sintiendo muy bien y en los próximos seis años mi intención es estar delante. Pienso retirarme en un nivel alto, por eso hablo de 35 o 36 años", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño.

"Todos lo que me conocen saben que no hago contratos por capricho. Cuando me cambié al Real Madrid hice una reflexión. Es un contrato que no es por capricho. Me comprometo seis años. Cuando acabe contrato tendré 32 y si las dos partes colaboran tan bien, es una opción acabar con el Real Madrid mi carrera", agregó.

Kroos reconoció que ayer vivió "un día especial" por haber firmado su nuevo contrato, que, según indicó, sólo "se recibe" una o dos veces en la vida. El centrocampista alemán dijo estar "muy contento" de continuar en el club "más grande del mundo" a la vez que agradeció la confianza que su equipo ha depositado en él.

Además, dejó claro que siempre quiso continuar en el Real Madrid y reconoció que no quiso contestar a los rumores que este verano le situaban fuera de la entidad madridista porque no le gusta hacerlo.

"Nosotros los jugadores no podemos defendernos contra muchos rumores que hay, Por eso nunca comenté nada. Sé que estoy muy contento en el Real Madrid desde el primer día", aseguró.

El alemán mejor remunerado

Toni Kroos se ha convertido con su nuevo contrato con el Real Madrid en el jugador alemán mejor remunerado, con una clara ventaja sobre quienes le siguen en la lista que son el meta Manuel Neuer y el media punta Thomas Müller, ambos en la disciplina del Bayern Múnich.

Kroos ganará 20 millones brutos al año, según la cifras del diario, frente a los "sólo" 15 millones que devengan Müller y Neuer, o los 14 de Schweinsteiger. n