Kipchoge, a 25 segundos de bajar de las dos horas

nnn El keniano Eliud Kipchoge, de 32 años, campeón olímpico de maratón, corrió ayer en el autódromo de Monza la maratón más rápida de la historia, culminando con una marca no homologable de 2h00:25 el reto diseñado por Nike para bajar de las dos horas en los 42.195 metros. El ritmo trepidante decayó en los diez últimos kilómetros y Kipchoge no pudo bajar de las dos horas, que era el objetivo del proyecto Breaking2, pero pulverizó la mejor marca de la historia anterior, las 2h03:02 de su compatriota Geoffrey Mutai, igualmente no homologada debido al recorrido ligeramente descendente de Boston.

Para romper el límite de las dos horas, había que recortar 2 minutos y 57 segundos al récord mundial de Kimetto, y para ello Nike se inventó una carrera de laboratorio con la ayuda de liebres rotatorias que entraban por turnos en carrera, de forma que la marca no podía ser homologada. Fueron seleccionados tres contendientes, el mínimo que exige el reglamento en una carrera: el campeón olímpico, Eliud Kipchoge, el etíope Lelisa Desisa, dos veces ganador en Boston, y el eritreo Zersenay Tadese, plusmarquista mundial de media maratón. Pero la clave estaba en las liebres, una selección de 30 atletas de primer rango.

En el asfalto, un rayo láser dibujaba un espacio de seis metros en forma de pirámide truncada, al que los corredores debían ajustarse. Contraviniendo otra de las reglas de la IAAF, los atletas recibían avituallamiento líquido desde dos bicis motorizadas que marchaban junto a ellos. Por delante, un coche Tesla que marcaba el ritmo y protegía del viento. Así, Kipchoge corrió a un ritmo increíble de 2:50 el kilómetro.n