Keukeleire sorprende en Bilbao

El belga Jens Keukeleire (Orica), padre desde hace un mes, se regaló la victoria en un reducido sprint que puso fin a la duodécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Los Corrales de Buelna y Bilbao, de 193,2 kilómetros, en la que el colombiano Nairo Quintana mantuvo el jersey de líder.

Keukeleire, otro 'anónimo' en la lista de velocistas que se han atrevido este año con la Vuelta, fue el más poderoso en la Gran Vía de Bilbao. Su valentía y sentido táctico para arrancar en el momento preciso le regaló su primer triunfo en una prueba de las grandes. Les ganó el pulso al francés Maxime Bouet (Etixx) y al italiano Fabio Felline (Trek), todos con un tiempo de 4h31:43.

Los favoritos no pasaron un día tranquilo, de esos llamados de transición. Aunque el triunfo en Bilbao, ciudad que vibró en 2011 con el triunfo del local Igor Antón, era un botín al que aspiraban los aventureros del día, y como entre ellos había ciclistas peligrosos para la general, tocó rodar rápido. La etapa, con el ascenso del Alto de las Alisas y el Vivero en dos ocasiones, terminó con una media de 42,7 kms./hora. Y sin cambios en la general. Nairo Quintana mantuvo la roja y Froome le sigue a 54 segundos. Alejandro Valverde cierra el podio a 1:05 minutos.

Desde la salida en Los Corrales de Buelna se vieron las intenciones. Costó un potosí formar la fuga, pero la insistencia despegó del grupo a David López y Kennaugh (Sky), dos hombres de Froome, Atapuma (BMC), Elissonde (Franvcaise), Brambilla (Etixx), Hardy (Cofidis) y Meintjes (Lampre)

Escapada inaceptable para el Movistar, que hubiera querido una jornada más tranquila, pero la presencia de los Sky obligó a los 'telefónicos' a trabajar para evitar 'minutadas' que dieran lugar a sorpresas. No se dispararon las diferencias. El Vivero fue la tumba para la fuga. Restaban 18 kilómetros para la meta de la Gran Vía de Don Diego López de Haro cuando se dieron la mano David López y Kennaugh. Se terminó la aventura y empezó la gestión de la etapa.

Con el pelotón roto por miles de ataques, no hubo forma de organizar un sprint convencional, sino una llegada anárquica entre 40 aspirantes, favoritos incluidos, en la que recibió la gloria el belga Keukeleire.n