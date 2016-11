Los jugadores argentinos no hablarán con la prensa

"Preferimos estar todos aquí y dar la cara antes de que mandar un comunicado porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. Estamos acá para comunicarles que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa", dijo Messi, respaldado por todos sus compañeros, en declaraciones recogidas por el diario argentino 'Ole'.

El periodista argentino Gabriel Anello publicó un tuit en el que decía: "Lavezzi queda fuera del banco de suplentes mañana por el porro que se fumó anoche en la concentración? Pregunto... solo pregunto", algo que ha terminado por levantar las últimas ampollas en entre los internacionales.

Así, el jugador del FC Barcelona manifestó que todo lo que se ha dicho sobre su compañero "es muy grave" y que si no salen a defenderse la gente creerá que es así. "Lo que se ha dicho sobre el 'Pocho' es muy grave. Mucha gente compra todo lo que se dice y preferimos cortar esto de una vez", recalcó.

Finalmente, señaló que lamentan que hayan tenido que llegar a tomar esta decisión, subrayando que no les queda otra. "Sabemos que hay mucho de ustedes que no están en el juego de faltarnos el respeto, pero meterse en la vida personal de uno como hoy, que no es la primera vez, hay que cortarlo porque es muy grave", remarcó. "Nos van a seguir matando y diciendo un millón de cosas, pero nosotros no vamos a ser partícipes de eso", sentenció.