Juande dimitió por "una situación de crispación que me incomoda"

El técnico Juande Ramos, que ayer resolvió finalmente su contrato con el Málaga, se despidió con una carta, donde da las gracias a todos los estamentos del club y aficionados, y define los motivos de su dimisión con una frase: "He decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface".

El ya ex técnico malacitano cree en su escrito que el equipo "tiene muchas posibilidades de seguir creciendo y llegar al objetivo inicial" y por este motivo "he decidido tomar mi decisión", porque "considero que jugar los partidos con las crispación de los últimos encuentros no ayuda al equipo". Agradeció el respeto y el apoyo a la prensa, a los aficionados y al club, a este último por la colaboración mostrada por "el presidente, la dirección deportiva, los trabajadores y los jugadores".