Javier Fernández se cae del podio

nnn El japonés Yuzuru Hanyu se proclamó ayer en Helsinki campeón del mundo de patinaje artístico al batir, con una puntuación de 321.59 puntos, a su compatriota Shoma Uno y al chino Boyang Jin. El español Javier Fernández, líder tras el programa corto y campeón los dos últimos años, quedó fuera del podio tras sufrir una caída

Campeón mundial de la disciplina en 2014, antes de que Javier Fernández rubricara su doblete en 2015 y 2016, Hanyu firmó una actuación memorable que le elevó otra vez a lo más alto del patinaje artístico. El vigente campeón olímpico remontó desde una discreta quinta plaza acumulada en el ejercicio corto con una actuación impecable. Del "Let's go crazy" de Prince al "Hope and Legacy" de Joe Hisaishi, Yuzuru Hanyu se transformó en un adversario imbatible. Obtuvo un total de 321.59 puntos y se supo inalcanzable.

Ni el prometedor Shoma Uno (319.31) ni Boyang Jin (303.58) lograron comprometer el triunfo de Yuzuru Hanyu. Tampoco Javier Fernández, relegado a la cuarta posición tras una caída en un cuádriple salchow.

El madrileño, que en Helsinki perseguía su tercer título mundial consecutivo, cedió esta vez ante el empuje de sus competidores.

Javier Fernández, líder tras el ejercicio corto, se bajó del podio mundialista contra pronóstico. El español arrastraba su mejor puntuación histórica y partía como favorito, pero falló en la defensa del título cuando resta menos de un año para los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Ahí tratará de sumar la medalla que no pudo lograr en Sochi (Rusia) en 2014.

"Somos humanos"

Tras la final, reconoció haber tenido un mal día, lo que hizo que se quedara fuera del podio y acabase en la cuarta plaza. "Somos humanos, no siempre se puede hacer perfecto. Cuando salí a la pista estaba supernervioso, estaba que no podía ni sostenerme", señaló el quíntuple campeón europeo y doble campeón del mundo. "En vez de salir a comerme el mundo salí a ver qué podemos hacer", lamentó.n