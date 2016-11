Iago da la cara en Granada

El céltico Iago Aspas vivió ayer su primera jornad completa formando parte de la selección española, tras haberse incorporado a la concentración de Madrid en la tarde del pasado jueves después de ser llamado por Julen Lopetegui para suplir la baja de última hora de Diego Costa por lesión. Fue el de ayer un día marcado de inicio por el viaje hasta Granada, donde España se mide hoy con Macedonia en la fase de clasificación para el próximo Mundial.

Ya por la tarde, Lopetegui y sus hombres se ejercitaron en el estadio de Los Cármenes. Fue el primer entrenamiento sobre el césped de Aspas como internacional. Al delantero del Celta se le vio muy fino en la sesión de remates a portería y posteriormente integrándose en el estilo de juego de la selección, con sus nuevos compañeros.

Dada su reciente incorporación al grupo, no es esperable la presencia de Aspas hoy en el once inicial ni su debut en una selección española que recibe a Macedonia, quien en la última jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2018 acarició la sorpresa ante Italia, con bajas de jugadores claves como Sergio Ramos, Gerard Piqué, Jordi Alba o Andrés Iniesta, y sin excesos de confianza para el último partido oficial de un 2016, que quiere cerrar en el liderato.

Superado con nota el momento de mayor exigencia en la fase de clasificación, con dos visitas consecutivas a los rivales con los que se juega el puesto que da acceso directo al próximo Mundial -Italia y Albania- la selección española vuelve a jugar en su terreno, en un encuentro que acoge Granada, que se ha 'envenenado' por la cantidad de bajas de jugadores titulares.

A las conocidas de tres de los cuatro defensas titulares –Ramos, Piqué y Jordi Alba– y la del maestro de ceremonias en el juego de la Roja, Andrés Iniesta, se sumó la de Diego Costa en la zona del nueve por fatiga muscular y un hematoma que no mejoró a tiempo. Provoca que Julen Lopetegui de más vueltas que nunca al once por el que apostará.

El seleccionador español probó con Isco Alarcón en el equipo de teóricos titulares en un entrenamiento en el Nuevo Los Cármenes, que desató la locura en Granada, con cerca de 12.000 aficionados en las gradas disfrutando de su selección. La sesión concluyó con un partido a mitad de campo en el que dio pistas sobre la idea que tiene para medirse a Macedonia. Con peto blanco juntó a Carvajal, Íñigo Martínez, Azpilicueta, Monreal en una defensa de la que probó a los dos laterales titulares. En el centro del campo Busquets, Koke e Isco y los tres de arriba fueron Vitolo, Iago Aspas y Morata.

Con Juan Mata con peto verde de comodín, jugando en acciones ofensivas con los dos equipos, el segundo equipo lo integraron De Gea, Sergi Roberto, Nacho, Bartra, Escudero, Thiago, Ander Herrera, Callejón, lo ex célticos Silva y Nolito y Aduriz.

Isco o Thiago

En principio, Lopetegui se decidirá por comenzar ante Macedonia con defensa de cuatro y a falta de decidirse entre Isco o Thiago el resto del equipo lo formarían: De Gea, Carvajal, Nacho, Bartra, Monreal, Busquets, Koke, Silva, Vitolo y Morata.

A Macedonia, una nueva derrota, tras la sufrida el pasado 9 de octubre contra Italia en Skopje (2-3), la hundiría en la clasificación junto a Liechtenstein, las únicas que no han sumado puntos, y además la situaría en la cola del ránking FIFA, en el puesto 165, el peor en su historia.

España: De Gea; Carvajal, Nacho Fernández, Bartra, Monreal; Busquets, Koke, Isco; Silva, Vitolo y Morata.

Macedonia: Dimitrievski, Shikov, Zhuta, Ristevski, Mojsov, Pandev, Nestorovski, Spirovski, Alioski, Hasani, Babunski.