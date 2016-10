Hornillos: "Quiero cambiar el rumbo del atletismo español"

El presidente de la Federación Gallega de Atletismo, Isidoro Hornillos,reivindica su experiencia y conocimiento, al haber sido también atleta y director técnico, como uno de los avales de su candidatura a la presidencia de la Federación Española. "Sería fértil para el puesto desde el minuto uno", asegura Hornillos.

El dirigente de la gallega destaca el papel de los entes autonómicos, la lucha contra el dopaje y el alivio económico de los clubes como ejes principales de su campaña, en la que ha pisado la calle para "tomar el pulso" del atletismo nacional.

Hornillos, que preside la Federación Gallega desde principios de 2007, afirma que está "intentando proyectar ilusión y esperanza al atletismo español" en las reuniones que ha mantenido en la campaña, en la que ha fomentado el "debate" y ha "tomado notas" de las propuestas que recibe. "Me siento con mucha esperanza de conseguir el apoyo necesario para cambiar el rumbo del atletismo español", afirma el candidato, "abierto" a debatir con sus rivales en la lucha por suceder a José María Odriozola al frente de la Federación Española.

"Creo que es importante que el candidato que llegue a la presidencia tenga experiencia y en mi caso sería fértil para el puesto desde el minuto uno. Yo no voy a pagar ninguna inexperiencia en el cargo. Para ello, cuento con el aval de diez años de presidente de la Federación Gallega y también en la Unión de Federaciones Deportivas de Galicia", dijo. Además, ha presumido de tener un "conocimiento real de los problemas que afectan a cada estamento" porque los ha "vivido", y ha considerado "importante contar con las Federaciones Autonómicas", ya que, para él, son "las columnas vertebrales del atletismo español". Su programa "se sustenta" también en los clubes, "perjudicados" cuando la Federación apostó por "el Carné del Corredor", algo que generó "un déficit de un millón de euros que tuvieron que soportar. Planteamos que se elimine la decisión de que cada club pague diez euros a mayores de la ficha federativa por la participación de sus atletas en Campeonatos de España individuales. Soy consciente de que la economía de los clubes está al límite", sostiene.

Hornillos, que ya ha hecho gestiones para "encontrar un patrocinador para la liga de clubes", afirma que aceptó ser candidato a la presidencia de la española porque vio "cosas" que no le gustaban y que se podían "hacer mejor" y no se limitó "a la mera crítica" sino que dio "un paso adelante" y se ubicó "en la militancia activa".

Hornillos cree que "el futuro del atletismo pasa", entre otros aspectos, "por profesionalizar a los entrenadores" y promete combatir "el abandono" de la práctica deportiva que ha detectado en el tránsito del atleta hacia una carrera universitaria. Lo hará, apunta, suavizando "las marcas mínimas para participar en campeonatos de España" y cerrando "convenios con las universidades".n