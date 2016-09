Hamilton impone su autoridad en Monza

El inglés añadió la 'pole position' número 56 a su palmarés, la séptima de la temporada, que le permite deshacer el empate que hasta ayer mantenía con su compañero y rival, el alemán Nico Rosberg (Mercedes), con seis cada uno.

El dominio de Hamilton no fue sólo en el último giro, aunque en él redondeó aún más su registro con un tiempo definitivo de 1:21.135, medio segundo más veloz que el otro Mercedes; sino que lideró una tras otra las sesiones anteriores con facilidad. En la primera tanda paró el cronómetro en 1:21.854, diez minutos antes del final del tiempo de la clasificación, con Rosberg a medio segundo y los Ferrari a más de un segundo de diferencia, pese a las modificaciones de motor que estrenaron este fin de semana tanto el alemán Sebastian Vettel como el finlandés Kimi Raikkonen.

En esa primera ronda sufrió para clasificarse el español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que pasó a la Q2 con el peor tiempo de los salvados, obtenido en el último minuto del tiempo permitido. No pasó tantos apuros su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso), que obtuvo un decimotercer puesto provisional.

El conato de rebelión de Rosberg en la segunda ronda clasificatoria, con un tiempo mejorado de 1:21.809, fue ahogado de inmediato por su compañero, que volvió a establecer tres décimas de diferencia (1:21.498) entre las dos 'flechas plateadas', aunque falló cuando intentaba redondear el registro al final de la Q2. En esta sesión se quedaron los españoles, con Alonso marcando el decimotercer registro y Sainz con el peor tiempo de los dieciséis participantes. Ambos ganarán un puesto por la penalización del francés Romain Grosjean (Haas), que tuvo que cambiar la caja de cambios por un problema tras los entrenamientos libres de la mañana y caerá cinco puestos. "Salir el doce con la penalización de Grosjean es un regalo", dijo Alonso, que no espera puntuar hoy.