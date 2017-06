Hamilton iguala a Senna

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) igualó ayer en el Gran Premio de Canadá las 65 'pole position' del brasileño Ayrton Senna y se convirtió en el segundo piloto con más triunfos a una vuelta de la historia sólo por detrás de las 68 'poles' del alemán Michael Schumacher.

Lo hizo Hamilton con una exhibición de velocidad de su Mercedes y de precisión de sus manos al volante, y en su circuito fetiche, el Gilles Villeneuve de Montreal que le vio lograr su primera 'pole' y la primera victoria en su trayectoria, ambas en 2007, y que le ha visto ganar cinco otras cinco primeras posiciones de salida (seis, con la de ayer) y cinco victorias que podrían incrementarse en una más hoy.

"Sabía que la 'pole' 65 estaba ahí, Montreal ha sido un sitio precioso para mí, desde mi primera victoria. Sabía que si tenía que ser en algún sitio tenía que ser aquí por ese aura especial", reconoció Hamilton tras la clasificación, en la que terminó por delante del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

El tricampeón mundial inglés protagonizó no sólo la vuelta más rápida de la jornada, sino también uno de los momentos más emotivos de la presente temporada: cuando la organización de la Fórmula 1 le entregó un casco de Ayrton Senna donado por la familia.

El extrovertido Hamilton se quedó boquiabierto y emocionado. "Estoy temblando, sin palabras. Ayrton sé que para muchos era el piloto favorito y era el mío también, fue quien me inspiró para estar donde estoy hoy. Igualarle es un gran honor. Gracias a la familia de Senna y a quienes estáis aquí", dijo el británico, que firmó un tiempo de 1:11.459 y superó a Sebastian Vettel (Ferrari), que saldrá justo por detrás esta tarde.

Los españoles Fernando Alonso (McLaren-Honda) y Carlos Sainz (Toro Rosso) quedaron eliminados en la Q2 y saldrán en el duodécimo y decimotercer lugar, respectivamente, pero con sensaciones distintas.

El bicampeón del mundo asturiano se mostró satisfecho de su trabajo, con un motor Honda que no da más prestaciones. "Es lo máximo, creo que bastante mejor de lo que esperábamos", dijo un Alonso que tiene como prioridades para hoy terminar la carrera.

Con otra sensación terminó Carlos Sainz, convencido de que la mejora de sus tiempos le hubiera permitido estar más arriba de no haber sido por la salida de pista de su compañero Kvyat en el final de la Q2, que provocó una bandera amarilla que le impidió completar su vuelta rápida final. n