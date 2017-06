Hacienda investiga a Javier Tebas por un posible fraude fiscal de 5 millones

nnnLa Agencia Tributaria tiene abierta una investigación sobre Javier Tebas, según reveló ayer el diario digital "El Confidencial", que asegura que "la Hacienda pública calcula que el presidente de la Liga del Fútbol pudo haber defraudado al fisco cinco millones de euros, cantidad por la que está siendo escrutado y que supondría un delito de confirmarse". Fuentes conocedoras del proceso afirmaron al diario digital que, por el momento, la investigación no está judicializada, pero esperan que pueda pasar a tribunales en las próximas fechas.

La investigación se centra en las actividades de una firma creada por una empresa del G35, grupo de clubes que compartían intereses en los derechos de retransmisión, llamada Audiovisual New Aged (AIE), de la que Tebas fue administrador único hasta su cese en el año 2013, cuando empezó a ser presidente de La Liga.

La investigación, según "El Confidencial", corresponde a la empresa mercantil Spanish Soccer International Marketing AIE, cuyo fin empresarial está directamente relacionado con el deporte, ya que su objeto es "la prestación bajo cualquier modalidad contractual de servicios auxiliares a las actividades desarrolladas por sus socios", incluyendo la gestión, explotación y distribución de los derechos del fútbol, algo que negó Tebas en un comunicado.

Mediapro, en su momento, aseguró que el objeto de la sociedad no era ese sino "prestar servicios de promoción, comercialización, desarrollo y puesta en valor de activos intangibles con el Campeonato Nacional de Liga". Esta empresa fue constituida en 2014 y disuelta el 23 de marzo de este 2017. n