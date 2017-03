El Granada impone su fuerza y corta la racha del Alavés

El Granada sumó su tercera victoria consecutiva como local al imponerse por 2-1 a un Deportivo Alavés que emborronó en el Nuevo Los Cármenes sus buenos números como visitante y que no pudo alcanzar su tercer triunfo en Liga consecutivo.



El ghanés Wakaso Mubarak marcó en una primera parte en la que los nazaríes fueron mejores, mientras que al inicio de la segunda, que fue mucho más igualada, Isaac Cuenca amplió la ventaja de los rojiblancos y Víctor Camarasa firmó el tanto de los visitantes, que acabaron con nueve jugadores al ser expulsados en el tiempo añadido el serbio Aleksandar Katai y Alexis Ruano.



El Granada fue el claro dominador de la primera parte ante un Alavés que parecía cómodo sin balón pero que apenas fue capaz de crear peligro sobre el marco local.



Fernando Pacheco tuvo que intervenir por primera vez ante un disparo lejano del nigeriano Uche Agbo, mientras que el acercamiento más claro de los visitantes en el primer acto fue una jugada individual de Katai que acabó con un disparo atrapado por el mexicano Guillermo Ochoa.



Los andaluces aumentaron su peligro con el paso de los minutos y en el minuto 25 rozó el gol primero con un centro del marroquí Carcela-González que acabó en el palo tras ser desviado por el marroquí Zou Feddal, y después con un remate en franca posición del colombiano Adrián Ramos que al final atrapó Pacheco tras varios rebotes.



Wakaso marcó su primer gol rojiblanco en el minuto 38 al enganchar muy bien desde fuera del área con la zurda un rechace de la defensa vitoriana.



Antes del descanso también buscaron el gol desde lejos, pero sin puntería, el brasileño Andreas Pereira por parte local y de nuevo Katai del lado visitante.



El Alavés adelantó sus líneas en una segunda mitad que comenzó con un tiro del colombiano Daniel Torres bien blocado por Ochoa, opción replicada por otra mucho más clara de Carcela-González, que no pudo superar a Pacheco pese a estar en franca posición para marcar.



Sí acertó el Granada en el minuto 53, cuando Isaac Cuenca marcó el 2-0 en una acción similar a la del primer tanto, ya que superó a Pacheco con un tiro desde fuera del área tras recoger un rechace de la zaga visitante.



El Alavés sólo tardó cuatro minutos en reducir la diferencia en el marcador al marcar Camarasa desde el área pequeña en una acción que necesitó de dos remates, ya que su primer cabezazo lo despejó Ochoa aunque el rechace le fue a él y atinó con el segundo.



La respuesta local fueron dos clarísimas ocasiones en un derechazo al larguero de Adrián Ramos en un contragolpe, y en un mano a mano que Pacheco le sacó a Carcela-González.



El Alavés también rozó el empate con una falta directa lanzada por el paraguayo Óscar Romero que despejó bien Ochoa y, a renglón seguido, con un tanto anulado a Camarasa por fuera de juego.



Los visitantes apretaron en la recta final del choque en usca de una igualada que pudo llegar en un cabezazo de Feddal o en un tiro lejano de Ibai Gómez, aunque ninguno encontró portería.



En el tiempo añadido fueron expulsados, ambos por protestar, Katai y Alexis.



El triunfo permite al Granada alcanzar en la clasificación al Deportivo de La Coruña, que está en zona de permanencia aunque tiene dos encuentros menos que los rojiblancos.



- Ficha técnica:



2 - Granada CF: Ochoa; Isaac Cuenca, Hongla (Vezo, m.70), Ingason, Gastón Silva, Héctor (Aly Malle, m.81); Uche, Wakaso, Andreas Pereira (Foulquier, m.63), Carcela-González; y Adrián Ramos.



1 - Alavés: Pacheco; Vigaray (Kiko Femenía, m.58), Alexis, Feddal, Theo; Torres, Krsticic (Santos, m.83), Romero, Katai; Camarasa y Deyverson (Ibai, m.72).



Goles: 1-0, m.38: Wakaso. 2-0, m.53: Isaac Cuenca. 2-1, m.57: Camarasa.



Árbitro: Iglesias Villanueva (C. Gallego). Expulsó por doble cartulina amarilla a los visitantes Katai (93) y Alexis (94). También amonestó a los locales Carcela-González, Uche, Héctor, Gastón Silva, Ingason e Isaac Cuenca, y a los visitantes Vigaray, Romero y Torres.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 14.100 espectadores. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del ex presidente del Granada José Aragón y del socio número uno del club, José Vargas.