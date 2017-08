Gasol: "Será difícil, todos quieren acabar con nuestra hegemonía"

n n nPau Gasol, ala-pívot de San Antonio Spurs en la NBA y de la selección española, comentó de cara al próximo Eurobasket, en el que el equipo nacional buscará revalidad la medalla de oro, que "todos quieren acabar con nuestra hegemonía europea" en la última década.

"Va a ser difícil, como cada campeonato. A medida que vas avanzando y teniendo más éxito el resto de equipos van cogiendo más fuerza y más ganas de quitarte ese podio o esa medalla, esa hegemonía que ahora tenemos y que cuesta más mantenerla. Somos conscientes de ello, pero solamente hace que el reto sea mayor", dijo a EFE Pau Gasol.

En estos primeros días de concentración con el equipo nacional se vuelve a comprobar que el ambiente es inmejorable.

"Somos un grupo de amigos, una familia que se reúne en pos de un objetivo común. Jugar con mi hermano Marc es un placer, como también hacerlo con el resto de jugadores. Es, como siempre, una experiencia bonita porque el grupo humano es de mucha calidad y eso al final marca la diferencia", apuntó.

Todas estas bonanzas en la convivencia no significan, sino al contrario, que la competitividad quede al margen.

"Aquí se viene con objetivos claros dentro del buen rollo y ambiente y la seriedad a la hora de competir es total. Los retos y ambición de este equipo son los más altos. No nos lo tomamos como un mes y medio de vacaciones, sino de trabajo, donde se combina el bienestar y buen rollo con el sacrificio, el trabajo y la exigencia y a eso iremos al Europeo", subrayó a EFE el jugador.

En Japón 2006, en el Mundial, comenzó el idilio de este equipo con lo más alto del podio, un equipo al que se lleva jubilando, como a Pau, desde hace tiempo. "Aquel Mundial fue histórico, difícil de repetir. Un campeonato inolvidable para todos, pero bueno aquí estamos y seguimos. A modo individual no sé si seguiré hasta 2017, 18, 19, 20 o más. Vivo el día a día e intento centrarme en lo que tengo delante y en lo que viene a la vuelta de la esquina", explicó.

"Seguiré trabajando, me encanta lo que hago y trabajo para estar a un buen nivel físico y seguir jugando al más alto nivel con 37 años y con la carga de partidos y campeonatos que llevo encima. Se habla cada año del cambio generacional, del cambio de ciclo, y esto también demuestra un factor más de lo que hace a esta generación y a este equipo especial y excepcional, que es ese compromiso y esas ganas de continuar y seguir sumando", añadió Pau Gasol. n