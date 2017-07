La Federación aplaza el sorteo de calendarios

La Real Federación Española de Fútbol anunció en la tarde de ayer el aplazamiento hasta "nueva fecha" de las "reuniones de los órganos" que estaban fijados para los días 19 –hoy–, 20 y 21 de julio, entre ellas la Asamblea federativa de mañana, en la que se iban a aprobar los calendarios de la próxima temporada, y la reunión de la junta directiva de hoy. En cualquier caso, la Liga de Fútbol Profesional, según Onda Cero y la Cope, pretende que se realice el sorteo de calendario mañana y el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció que utilizará "todos" los resortes que tiene a su alcance "para que la competición no se vea afectada".

"Las reuniones de los órganos señaladas para los días 19, 20 y 21 de julio de 2017 quedan aplazadas hasta nueva fecha", se pudo leer en un escueto comunicado en la web de la RFEF. Pese a que no hace mención expresa, se entiende que, con ello, quedan aplazadas la reunión de la junta directiva fijada para hoy, así como la asamblea federativa de mañana donde, entre otros asuntos, iba a quedar fijado el calendario de los encuentros en las máximas categorías.

Es decir, que las tres primeras categorías del fútbol español –Primera, Segunda y Segunda B– no conocerán su calendario en la fecha fijada, con la complicación además de no saberse fecha concreta para dicho sorteo, dada la incertidumbre que rodea a la Federación tras la detención de su presidente, Ángel María Villar. Con todo, la Liga de Fútbol Profesional, según adelantaron varias emisoras nacionales, no está dispuesta a dejar en el aire la competición de Primera y Segunda por los problemas federativos y forzará para que mañana, tal y como estaba previsto, se celebre al menos el sorteo del calendario. Hay que tener en cuenta que el inicio de Liga, en principio, está previsto para el tercer fin de semana de agosto –días 19 y 20–, es decir, para dentro de justo un mes.

Consejo Superior de Deportes

En un comunicado remitido ayer, el CSD subraya que por lo que se refiere "al ámbito estrictamente deportivo" utilizará "todos los resortes" que tiene a su alcance "para que la competición no se vea afectada". Habrá que ver cómo hace funcionar tales resortes.n