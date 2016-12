Familiares de las víctimas del 'Chape' buscan culpables

Familiares de las víctimas del equipo brasileño Chapecoense fallecidas en el accidente aéreo ocurrido en Colombia pidieron ayer depurar responsabilidades y emprender medidas judiciales en caso de que sea necesario. "La empresa va a tener que ser responsabilizada porque fueron muchas vidas y muchas familias dañadas con este accidente", afirmó Alaíde Padilha, madre del portero Danilo, que falleció poco después de ser rescatado de la aeronave.

No obstante, Padilha rechazó participar personalmente en un hipotético proceso, pero tiene la certeza de que "alguien va a entrar" porque hubo "mucha irresponsabilidad".

El padre de Felipe Machado, uno de los defensas fallecidos, consideró que el Chapecoense debería emprender medidas judiciales contra la aerolínea boliviana Lamia.

A bordo del avión viajaban 77 personas, de las cuales 71 fallecieron, la mayoría jugadores de la plantilla, miembros de la directiva y gran parte del cuerpo técnico del club. Sólo sobrevivieron seis personas: tres futbolistas, un periodista y dos auxiliares de vuelo.

"Creo que esa aerolínea debería ser prohibida", afirmó Óscar Machado en declaraciones a la prensa. No obstante, rechazó buscar responsabilidades si ello implica culpar a alguien en Colombia, en referencia a la actuación del personal de la torre de control del aeropuerto José María Cordova, ubicado a pocos kilómetros de Medellín, que estuvo en comunicación con el piloto del Lamia.

El Gobierno boliviano decidió el jueves retirar el permiso de operaciones de Lamia mientras investiga las causas que llevaron a permitir el despegue del avión, que declaró una "falla eléctrica total", así como escasez de combustible, instantes antes de su impacto.

No jugará su último partido

Por otra parte, el Chapecoense anunció ayer que no jugará su partido de la última jornada del Campeonato Brasileño contra el Atlético Mineiro.

"Hablamos con los jugadores y decidieron de forma unánime que no habrá partido, no hay condiciones", informó a Efe el jefe del departamento de rendimiento del club, Vitor Hugo Nascimento.

La decisión se tomó tras una reunión en la que participaron los jugadores que no viajaron con la delegación que iba a jugar en Medellín el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana.

El Chapecó debía enfrentarse con el Atlético Mineiro el 11 de diciembre en el cierre del Campeonato Brasileño, que fue aplazado por los siete días de luto declarados por la CBF a raíz de la tragedia aérea que dejó 71 muertos. n