Fallece Ángel Nieto, el piloto de los 12+1 campeonatos del mundo

El expiloto español Ángel Nieto falleció ayer a los 70 años en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, donde estaba ingresado desde el miércoles 26 de julio tras sufrir un accidente cuando conducía un quad.

El estado de salud del expiloto zamorano había empeorado gravemente en las últimas horas. Durante la madrugada de ayer, su estado presentó "un empeoramiento súbito, con los primeros signos de afectación neurológica, pese a que el TAC craneal urgente que se le ha realizado no mostraba cambios respecto al de 48 horas antes".

Debido "a un aumento brusco de la presión intracraneal", según señaló el centro hospitalario, de madrugada debió realizársele "una "una craniectomía descompresiva urgente".

Esta intervención duró aproximadamente una hora y media, de manera aproximada. En las horas siguientes Ángel Nieto no respondió satisfactoriamente, ni a la intervención ni al resto de medidas farmacológicas instauradas, por lo que los médicos empezaron a temer por su vida.

Este empeoramiento en su diagnóstico se produjo un día después de que el miércoles el propio centro hospitalario informase de que Ángel Nieto se encontraba en "proceso" de despertar del coma inducido. Entonces no había signos de complicaciones a ningún nivel y su evolución estaba "dentro de la normalidad".

Pero el trece veces campeón del mundo sufrió un edema cerebral masivo la pasada madrugada y pasadas las 19:00 horas fue comunicado su fallecimiento.

Un fatal accidente

Ángel Nieto se encontraba hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde el pasado miércoles 26 de julio, tras sufrir un accidente cuando conducía un quad por la carretera de Santa Gertrudis, en Ibiza.

Como consecuencia del fuerte impacto del vehículo que circulaba tras él, el expiloto salió despedido, golpeándose contra el suelo.

Desde ese mismo día permaneció ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, en coma inducido y con respiración asistida.

Los días 27 y 28 de julio continuó en situación estable y el día 29 un TAC reveló "signos incipientes de reabsorción de las diversas contusiones cerebrales" que sufrió en el accidente.

El parte médico facilitado por el centro hospitalario el día 1 de agosto anunció su "buena evolución" dado que un nuevo TAC constató que las lesiones cerebrales continuaban "reabsorbiéndose con buena evolución radiológica y sin aparición de complicaciones".

Este mismo miércoles, el piloto zamorano se encontraba "en proceso de despertar", sin signos de complicaciones a ningún nivel y siguiendo una evolución "dentro de la normalidad".

Su situación empeoró gravemente la pasada madrugada, lo que llevó a sus hijos, Pablo y Gelete, a suspender la conferencia de prensa prevista para la tarde de ayer en el circuito de Brno (República Checa) para viajar urgentemente a Ibiza. n