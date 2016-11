El exjugador del Pontevedra Machado, entre las víctimas

Una de las víctimas del accidente acaecido en la madrugada de ayer en Colombia es un viejo conocido de la afición gallega. Se trata de Filipe Machado, un defensa que defendió los colores del Pontevedra en la temporada 2006/2007 y que en la actualidad militaba en el Chapecoense. Precisamente, el capitán del sorprendente finalista de la Copa Sudamericana era Cléber Santana, exfutbolista del Atlético de Madrid y el Mallorca y que también falleció en el siniestro.

Filipe Machado, que tenía 32 años, jugó en el Pontevedra, en Segunda División B, en los inicios de una carrera que más tarde le llevaría a jugar en Portugal, Italia, Azerbaiyán o los Emiratos Árabes Unidos. En el conjunto granate coincidió con el excéltico Charles Dias, que ayer se mostraba apesadumbrado por la trágica noticia. "No me puedo creer que ya no estés con nosotros, amigo. Para siempre me guardo grandes momentos compartidos", escribió en su cuenta oficial de Twitter el veterano delantero brasileño.

Por su parte, Cléber Santana, capitán del Chapecoense, jugó en el Atlético de Madrid en las temporadas 2007/2008 y 2009/2010. Entre ambas, estuvo cedido en el Mallorca, donde compartía centro del campo con el actual jugador del Espanyol José Manuel Jurado. "No me lo puedo creer, leo las noticias y me parece increíble. Fue mi compañero de habitación todo el año en mi época del Mallorca. Un tipo admirable, siempre feliz, siempre riendo, de buen humor, un chico encantador y un gran futbolista, que nadie lo olvide", recordaba ayer Jurado. "Ése fue su gran año, Gregorio Manzano le puso en el medio, tenía fuerza, determinación y calidad. Era ofensivo, el trabajo más defensivo era para Martí y Mario Suárez", subraya el futbolista de Sanlúcar de Barrameda al recordar a una de las víctimas del trágico accidente acaecido en la madrugada de ayer en Colombia.n